Actorul Verne Troyer a murit sâmbătă seara, la vârsta de 49 de ani. El era celebru datorită rolului său Mini Me. Actorul a fost internat în spital săptămâna aceasta, după ce ambulanța l-a adus acolo în stare de ebrietate, după o tentativă de suicid.

Actorul Verne Troyer suferea de depresie și era dependent de pastile antidrepresive, scrie Dailymail. Decesul lui Verne Troyer a fost anunțat pe pagina de Facebook a regretatului actor. “Verne a fost un om extrem de grijuliu. Voia să facă pe toată lumea să zâmbească, să fie fericită şi să râdă. Ajuta pe oricine, oricum putea. Verne spera să facă o schimbare pozitivă prin platforma la care lucra şi prin care voia să transmită acest mesaj în fiecare zi”, este mesajul publicat pe pagina actorului Verne Troyer.

Actorul Verne Troyer a murit, iar familia vorbește despre sinucidere

De asemenea, în mesajul familiei lui Troyer este sugerat faptul că actorul avea probleme serioase și avanseazaă chiar ipoteza sinuciderii: “Depresia şi sinuciderea sunt probleme serioase. Nu ştii niciodată ce luptă după cineva în interior. Fiţi buni unii cu alţii. Şi să ştiţi întotdeauna că niciodată nu e prea târziu să ceri cuiva ajutor”.

Cine a fost Verne Troyer

Verne Troyer s-a născut pe 1 ianuarie 1969 și a crescut Michigan și și-a început cariera în showbiz ca dublură pentru un copil de nouă luni într-un film intitulat Baby’s Day Out / O răpire cu bucluc, în 1994, datorită înălțimii sale de numai 81 de centimetri.

Filmele lui Verne Troyer

Verne Troyer a lucrat ca actor și cascador într-o serie de filme înainte de a deveni preferatul cinefililor în Austin Powers: The Spy Who Shagged Me/ Austin Powers: Spionul care mi-a tras-o și în Austin Powers in Goldmember, interpretând memorabilul rol al partenerului Dr Evil, Mini-Me. A apărut şi în “Harry Potter şi piatra filosofală”, jucând rolul unui spiriduş pe nume Griphook. Începând cu anul 2014, Verne Troyer a apărut în reclame pentru un site de jocuri de noroc. Filmografia lui mai include filmul lui Terry Gilliam, Fear and Loathing in Las Vegas/ Aventuri în Las Vegas și cel mai recent, s-a reîntâlnit cu Mike Myers în comedia The Love Guru/ Gurul dragostei, în care a interpretat rolul antrenorului unei echipe de hochei pe gheață canadiene.

