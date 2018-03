A murit Stephen Hawking! Fizicianul avea 76 de ani

A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre găurile negre şi relativitate şi a fost autorul mai multor cărţi ştiinţifice populare. Hawking s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig încă de la vârsta de 21 de ani. Nu putea să se miște și putea comunica doar cu ajutorul unui sintetizator de voce.

Stephen Hwaking a decedat în locuința sa din Cambridge, miercuri (14 martie). Anunțul decesului a fost făcut chiar de familia acestuia. Copiii lui Hawking, Lucy, Rober și Tim au transmis: „Suntem profund îndurerați că iubitul nostru tată a murit astăzi. A fost un mare om de știință și un om extraordinar a cărui muncă și moștenire va dăinui mulți ani.”

Omul de științăpublicat numeroase lucrări despre natura și originea universului, cea mai cunoscută fiind „A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes” („Scurtă istorie a timpului. De la Big Bang, la găurile negre”. Celebrul fizician apărut și în seriale televizate și filme.

Stephen Hawking era un ateu declarat

Stephen Hawking a declarat în nenumărate rânduri că este ateu. El susținea că nu crede în existența unei puteri superioare, pentru că nu există explicații științifice care să susțină această teorie.

„Înainte de a înţelege ştiinţa era normal să crezi că Dumnezeu a creat Universul, dar acum ştiinţa oferă o explicaţie mult mai convingătoare”, afirma Stephen Hawking, în urmă cu câțiva ani.