Mutu: „Cu Germania jucăm la victorie!”

Marți, de la ora 19:00, în cadrul etapei a treia a Grupei A din cadrul Campionatului European U21, Germania U21 se va duela cu România U21, partida fiind decisivă pentru calificarea în faza următoare a competiției.

Selecţionerul echipei naţionale de tineret, Adrian Mutu, a declarat că în meciul de marţi, cu Germania, jucătorii săi vor juca la victorie, aşa cum fac întotdeauna.

„Nu am făcut calcule nici la început, nu facem nici acum. Este ultimul meci din grupă, unul important cu o echipă foarte bună. După opinia mea, Germania este o candidată la titlul european, la fel ca şi Olanda. Bineînţeles că noi cu o victorie suntem calificaţi. Aşa că mâine jucăm la victorie, ca întotdeauna. Faptul că ei au mulţi jucători născuţi în ’98 nu îi face mai puţin periculoşi. Aş spune că fizic asta îi face să fie mai puternici decât băieţii noştri. Oricum fizicul nemţilor a fost mereu peste al românilor. Am văzut primele lor două meciuri, am văzut cât de puternici sunt. Aşa că mă aştept la un meci greu. Cu siguranţă Germania nu va juca la meci egal, va dori să câştige, aşa cum abordează fiecare meci. Va fi greu pentru ambele echipe şi pentru că nu e uşor pentru aceşti copii să joace la trei zile. Dar suntem gata de luptă, vom munci pentru fiecare centimetru de teren, ne vom bate pentru fiecare minge şi suntem gata să jucăm mâine la victorie”, a declarat Adrian Mutu.

„Triclorii mici” sunt la un pas de calificarea în sferturile EURO 2021, dar remiza dintre Germania U21 și Olanda U21, scor 1-1, a complicat și mai mult situația și calculele în grupă. Elevii lui Adrian Mutu se califică cu o victorie în fața nemților. Remiza în schimb, coroborată cu o victorie previzibilă a Olandei în fața Ungariei poate duce la o departajare în trei, Germania, România și Olanda urmând a avea în acest caz 5 puncte, diferența urmând a se face la golaveraj sau chiar la cartonașe. Cu alte cuvine, dacă nu va fi victorie pentru „tricolorii mici”, cel mai bun rezultat ar fi un 2-2, rezultat în urma căruia România U21 și Germania U21 ar merge braț la braț în sferturile competiției indiferent de rezultatul pe care batavii îl vor înregistra cu Ungaria U21.