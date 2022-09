Mutu ia în serios Mioveniul: „Ne așteaptă un meci dificil!”

Astăzi, de la ora 21:30, va avea loc Rapid – CS Mioveni, duelul urmând a se disputa în cadrul rundei 11 din SuperLigă.

Rapidul vine după un eșec neașteptat suferit runda precedentă, scor 1-0, la Tg. Jiu cu „U„ Craiova 1948. Cu 21 de puncte în dreptul lor, la fel ca și Farul, dar cu un golaveraj inferior constănțenilor, „giuleștenii” abordează partida de pe locul 2 al SuperLigii.

De partea cealaltă, CS Mioveni vine în Capitală de pe penultimul loc al clasamentului, având 6 puncte. Argeșenii au suferit runda precedentă un eșec, scor 1-0, în propriul fief cu „U” Cluj. A fost prima înfrângere cu Flavius Stoican la timonă înregistrat de „galben-verzi”, după două remize și o victorie.

„Ne așteaptă un meci dificil pentru că jucăm cu o echipă care se apără foarte bine, care este foarte bună pe contraatac. Are 11 contraatacuri pe meci, de când a venit Flavius. Trebuie să fim foarte concentrați și trebuie să muncim foarte mult pentru a câștiga cele trei puncte. Am văzut și am analizat în special ultimele două meciuri, în care au schimbat din nou sistemul și au revenit la un sistem cu trei fundași centrali. Au făcut un meci de muncă cu Sepsi, în care s-au apărat foarte bine și au reușit să câștige. Au pierdut cu U Cluj, dar au făcut un meci bun. De aceea spun că vom avea un meci în care vom munci foarte mult. Trebuie să stăm concentrați pentru a nu ne surprinde pe contraatac”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul principal al Rapidului.