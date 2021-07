Mutu încrezător după eșecul cu CFR Cluj: „Vom face viața grea multor echipe!”

Adrian Mutu, antrenorul principal al formației ”U” Craiova 1948, a declarat la finalul partidei cedate de elevii săi în Gruia cu CFR Cluj cu scorul de 3-2, că este mulțumit de evoluția formației sale.

Fostul selecționer „U21” a afirmat că în acest campionat echipa sa va face viață grea multor echipe dacă va juca cu aceeași ambiție ca în meciul din Gruia.

„Am întâlnit campioana, am încercat să jucăm, să ținem de minge. Le-am spus băieților că dacă nu o vom face, vor veni peste noi, ceea ce s-a și întâmplat. A fost un meci spectaculos, mă bucur pentru băieți că au revenit. Le-am și spus că dacă sunt în stare să revină în fața lui CFR Cluj, pot face orice. Mai trebuie ritm, am jucători care sunt în urmă cu pregătirea, dar pe viitor sper să fie bine. Avem jucători cu calitate, mi-a plăcut cum a jucat echipa în unele momente. Sunt niște riscuri pe care ni le-am asumat când am construit de la portar. Încet-încet o să ne construim o identitate. Dacă jucăm cu ambiția asta, vom face viața grea multor echipe”, a declarat Adrian Mutu.

Ardelenii s-au impus grație reușitelor semnate de Ciprian Deac (min.10), Anas Tahiri (min. 12) și Claudiu Petrila (min. 75), golurile oltenilor fiind marcate de Juan Francisco Bauza (min. 22) şi William Baeten (min. 33).