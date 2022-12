Adrian Mutu va fi de Revelion în România, însă Crăciunul îl va petrece la căldurică, în practic noul “pol” al distracției pentru vedetele autohtone. CANCAN.RO vă dezvăluie, în exclusivitate, destinația unde se va “refugia”, pentru câteva zile, antrenorul Rapidului.

Adrian Mutu a avut un an excelent pe banca Rapidului. A salvat echipa de la retrogradare în primele luni ale anului, iar în actualul sezon este pe loc de play-off. “După muncă și răsplată” – este o veche vorbă românească, iar ex-internaționalul a tras din greu, și-a pierdut zilele pe teren, însă vine și bonusul. Reporterii site-ul nr. 1 din România au aflat că “Briliantul” va părăsi România după partida alb-vișiniilor de la Arad pentru o binemeritată vacanță.

Vacanță în Zanzibar

Se va muta pe plajele de la Oceanul Indian, mai exact în Zanzibar. Nu singur, ci alături de soția lui, Sandra, și de fiul pe care îl au împreună, Tiago. Acolo vor fi de Crăciun. Îi așteaptă o vacanță de cinci stele, în care Adrian Mutu a investit bănuți serioși. Balta, are, însă pește, nu-i așa? 😊 Până pe 28 decembrie se vor afla pe insulă.

Apoi Adrian Mutu va reveni la București, unde, de altfel, va petrece și Revelionul. Nu are timp de distracție, în ianuarie se va relua SuperLiga, iar Rapid, în anul centenarului, are planuri mari, suporterii visând inclusiv la titlu.

Adrian Mutu, la a treia căsnicie

Adrian Mutu s-a căsătorit civil cu Sandra în data de 14 februarie 2016. Cei doi au împreună un băiețel de cinci ani pe nume Tiago, care a fost botezat în ziua nunții lor, de către Beatrice și Eduard Stăncioiu. Înainte de a-și face o familie cu sexy-bruneta, actualul antrenor al Rapidului a fost căsătorit cu Alexandra Dinu (2001 – 2003) și cu Consuelo Matos Gomez (2005 – 2013).

Din prima căsnicie, Adrian Mutu are un băiat pe nume Mario care are deja 19 ani, iar din cea de-a doua, are două fetițe, Adriana și Maya, de 15, respectiv 13 ani.