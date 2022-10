Mutu, taxază anti-jocul FC Botoșani: „Cu astfel de adversari, terenul se micșorează!”

Adrian Mutu a digerat cu greu remiza înregistrată de elevii săi cu FC Botoșani, scor 1-1. La finalul partidei din „Giulești”, „Briliantul” a spus că, la meciurile Rapidului cu echipe ca FC Botoșani, „terenul se micșorează”, aluzie la anti-jocul făcut de echipa lui Teja.

„Am început bine, chiar foarte bine, am fost surprinși când am văzut sistemul și abordarea lor. S-au apărat foarte bine, ne-am dat seama că avem alt gen de meci. Am încercat, am făcut combinații, dar, din păcate, la primul lor contraatac a venit golul. Putea să iasă unul dintre băieți, să anticipeze centrarea. Eu sunt mulțumit de atitudinea băieților, cred că Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta pentru dăruirea lor. Am dominat copios, dar ăsta e fotbalul, nu sunt aici să judec Botoșaniul, fiecare joacă așa cum poate și cum vrea. De multe ori, când încerci să desfaci o echipă, normal că rămâi descoperit în apărare. Așa, per ansamblu, cred că s-a văzut forța noastră, atitudinea cu care am jucat, dorința. Nu ne-am dat bătuți, chiar am încercat să câștigăm. La ocazia lui Emmers, nu a fost off-side la Cristi, șanse au fost. Ăsta e fotbalul, uneori îți dă, uneori îți ia, e un echilibru. Sunt dezamăgit de rezultat, noi meritam mai mult la cum am jucat. M-am oprit să vorbesc despre echipele care joacă defensiv. Atunci când vorbeam, nu aveam dreptate, vorbeam pentru că eram frustrat. Fiecare își apără șansele cum consideră. Nu acolo e problema, problema e la noi, trebuie să conștientizăm că suntem o echipă puternică și adversarul doar așa ne poate ține piept. Trebuie să ne gândim la noi, să ne gândim că terenul se micșorează când jucăm noi, jucăm în 35 de metri și acolo trebuie să fim mai dinamici și mai concreți în fața porții. Dacă marcam noi primii, despre altceva vorbeam acum, dar mă bucur că ne-am revenit ca atitudine după meciul cu Chindia. Nu-mi fac nicio problemă pentru echipa mea, am văzut un joc bun, un joc solid. Atunci când nu iei cel puțin trei puncte în două meciuri, lumea… Suntem pe locul doi, suntem bine. Normal că ne-am fi dorit să câștigăm și suntem supărați pentru rezultat. Rapidul nu este în criză, Rapidul începe să conștientizeze ce valoare are”, a declarat Adrian Mutu.