Mihai Ogășanu, băiatul celebrului actor Virgil Ogășanu, se poate defini drept un muzician-motociclist excentric. Scorpion autentic, Mihai Ogășanu este pasionat de adrenalină. El nu face lucrurile pe jumătate, ci se implică sută la sută. Puțini știu că, în afară de faptul că a compus cântece celebre precum „Lele”, „Ziga-Zaga”, ale Loredanei, și că are acum două piese calificate la Eurovision România („We are the Ones” a lui Claudiu Mirea, care a trecut de prima semifinală, și „Daina” – cântată de Letiția Moisescu și Sensibil Balkan), el este unul dintre cei mai buni motocicliști din România. A avut, de-a lungul timpului, trei motociclete de enduro.

Cu toate că „a făcut Anglia” – țara lui de suflet- de trei ori, mergând mii de kilometri, mai nou intenționează ca, în vara lui 2019, dacă va câștiga Eurovisionul, să plece cu motorul în Mongolia. A avut din 2005 până acum trei motociclete puternice, și cu toate a mers prin toată Europa, nu s-a mulțumit doar cu România.

A făcut mii și mii de kilometri pe motocicletă

„Am avut un BMW R1200GS după 2005 până în 2010. Motocicleta aceea a fost cumpărată de la celebrul Dan Năstase, care a făcut cu ea un record al României. Ei, cu ea am făcut și eu un record: am mers în Anglia și m-am întors. Am văzut că se poate chiar și 3.000 de kilometri dus, 3.000 de kilometri întors, în total 6.000 de kilometri, așa că și cu cel de-al doilea motor al meu am plecat la drum lung.