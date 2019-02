Nadia Comăneci revine în România! Va evalua programul de gimnastică de la Fundația Țiriac

Fosta mare gimnastă, Nadia Comăneci, revine în România! Ea va monitoriza și apoi va evalua programul de inițiere în gimnastică desfășurat gratuit în cadrul GymNadia.

Interesul părinților și în special al celor mici pentru educația sportivă la sala dezvoltată de către Fundația Țiriac și deschisă la finalul anului trecut a crescut gradual. Astfel, șase grupe de copii deja formate dispun de cursuri gratuite de gimnastică, dedicată vârstelor 2-6 ani.

15 decembrie, prima selecție GymNadia

Noul proiect al Fundatiilor Tiriac si Nadia Comaneci și-a început activitatea pe 15 decembrie 2018, cu o prima serie de mici cursanti, care au astfel ocazia sa invete in cadrul GymNadia rutinele de miscare pentru a se dezvolta sanatos si armonios.

Cursurile gratuite de initiere in gimnastica si educatie fizica dedicate copiilor cu varste cuprinse intre 2 si 6 ani, inscrisi in program ca urmare a selectiei de la GymNadia, au început pe 19 decembrie si se desfășoară in zilele de luni, miercuri si vineri, in intervalul orar 10.00 – 12.00.

GymNadia este un proiect rezultat din colaborarea Fundatiei Tiriac cu Fundatia Nadia Comaneci, ce imbina activitatea fizica cu distractia pentru o dezvoltare sanatoasa si armonioasa a copiilor. Gazduita la etajul superior al Pationarului Tiriac-Telekom Arena, sala de initiere in gimnastica si educatie fizica GymNadia este o facilitate sportiva unica din perspectiva infrastructurii si a dotarilor puse la dispozitie cursantilor.