Nadine a spus totul pe față! Cum s-a luptat cu viciile, alcoolul și fumatul

Nadine a dezvăluit cum a reușit, în urmă cu doi ani, la două dintre cele mai periculoase vicii, fumatul și consumul de alcool.

„De doi ani m-am lăsat de fumat şi de băut. M-am rugat la Dumnezeu. Eram ca orice alt fumător, un pachet pe zi. Alcoolul şi fumatul sunt nişte virusuri de care am vrut să scap şi nu a fost uşor. Am schimbat mobila în casă şi, astfel, tot comportamentul meu care era legat de fumat. Adică mă retrăgeam ba la geam, la masa mea, era un set de rituluri care aveau legătură cu fumatul. Am redirecţionat creierul pe alte cărări”, a declarat Nadine pentru Click.ro.

Nadine, probleme în copilărie

Nadine a dezvăluit că, în copilărie, a avut mult de suferit și încă mai este marcată de acele aspect neplăcute. Vedeta a avut râie și păduchi, iar oamenii îi aruncau vorbe grele. Nadine a trăit și într-o sărăcie lucie, lucru care, de asemenea, i-a marcat copilăria. Mulatra a făcut dezvăluiri cutremurătoare de curând, despre sacrifiile pe care le-a făcut și chinurile pe care le-a îndurat.

„Sărăcia îmi ajunsese la os. Am avut ani de zile în care nu exista săptămână în care să nu mă duc să cer un ou sau o pâine, iar vecinii nici să nu deschidă. Nu-mi permiteam să cumpăr haine, să plătesc biletele la trenuri, pentru a merge în ţară, la festivaluri, şi m-am angajat.

Aveam 13 ani. Am făcut curat în curţile oamenilor, adunam iarba. Pentru a face nişte bani, am fost vânzătoare la metrou. Oamenii mă priveau cu dispreţ fiindcă, deseori, se întâmpla să am păduchi sau râie şi ei să-şi ferească copiii de mine”, a povestit Nadine, la o emisiune TV, potrivit Adevărul.

Nadine face liceul la 40 de ani!

Nadine a vorbit într-o emisiune despre evoluția sa. Actrița a devenit vorbitor internațional fără să își dea seama, iar acum, tot ce învață poate fi de folos și altora.

Vedeta face pentru a doua oară liceul, la 40 de ani, a intrat în clasa a 11-a. „Noi trebuie să facem tot ceea ce știm că trebuie să facem pentru a fi cea mai bună variantă a noastră. Pentru evoluția mea, eu am mai făcut o dată liceul, eu l-am mai făcut o dată. M-am dus la ore, dar nu am avut timp să merg la lecții. E adevărat, dacă ar fi să aleg, aș face la fel. Pentru sănătatea mea mintală, era necesar să am independență financiară.

Acum, la 40 de ani, intru în clasa a 11-a. Am făcut pace cu faptul că sunt româncă. Pentru mine, asta a venit târziu. Până acum, eram un om al planetei, însă am priceput că eu pot să dau o mână de ajutor. Mentalitatea mea, o fi cu influențe americane, dar la sfârșitul zilei, eu pot să spun ceva în română, unui român. Oi fi eu cel mai negru român, dar pricep niște lucruri pe care românii nu le înțeleg despre ei înșiși”, a spus Nadine.