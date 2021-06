Narcisa Suciu s-a stabilit de mai mulți ani în Finlanda, alături de familie. În urmă cu câteva luni, a revenit însă în România, dar nu definitiv. Dorul de țară, dar și de familie, a determinat-o să se întoarcă și să profite de timpul petrecut aici. CANCAN.RO a întâlnit-o pe îndrăgita artistă în compania unuia dintre prieteni, cunoscut la rândul său în lumea mondenă din Capitală.

Aflată pe plaiuri mioritice de câteva luni, Narcisa Suciu profită de fiecare zi pentru a se vedea cu persoanele dragi. A revenit în țară pentru a fi alături de familia ei, dar și pentru câteva proiecte pe care le are pe plan muzical. CANCAN.RO a întâlnit-o pe cântăreață la o cină amicală cu un domn deloc străin de lumea mondenă.

Bărbatul este nimeni altul decât Sorin Terinte, fostul soț al juratei de la „Te cunosc de undeva” Ozana Barabancea. Cei doi s-au bucurat unul de compania celuilalt, iar, la finalul întâlnirii, Sorin Terinte a condus-o acasă pe artistă. Și-au luat rămas bun și fiecare și-a văzut de treaba lui.

Cine este Sorin Terinte

Alături de Sorin Terinte, jurata de la „Te cunosc de undeva” a avut un mariaj care s-a întins pe mai mulți ani, dar din cauza infidelității lui, în 2004 au divorțat. În urma poveștii de iubire au rezultat doi copii, Gloria și Andrew, iar acesta a fost și motivul pentru care, după divorț, Ozana Barabancea i-a mai oferit o șansă.

Sorin Terinte ar fi călcat însă, din nou, strâmb, de data aceasta cu o bună prietenă a Ozanei. Acela a fost momentul în care artista și-a pierdut speranța în iubire, iar greșelile fostului său soț au fost de neiertat pentru ea.

De ce a părăsit Narcisa Suciu Finlanda

Artista nu mai fusese în România din 2019. Pandemia de COVID-19 a împiedicat-o să călătorească, astfel că a fost nevoită să stea în Finlanda, cu familia. Într-un final, Narcisa Suciu a reușit să revină pe plaiurile natale, de care îi era foarte dor. În plus, vroia neapărat să-și vadă nepoțica.

“Nici nu-mi vine să cred că sunt aici! Am venit în România pentru că am simțit că-mi pierd mințile în Finlanda. Nu mai puteam de dor de cei de acasă. Mă sufocam! Am văzut-o și pe nepoțica mea, Alessia, care are 11 ani.

Soțul meu a înțeles. Am stat puțin pe la Timișoara. Eu, pe pandemie, nu am fost nicăieri, am stat numai în casă. Fiica mea, Daria, mi-a zis: du-te în România și cântă, că vii cu altă energie de acolo, aici te plafonezi”, a declarat Narcisa Suciu la “Teo Show”, de la Kanal D.

Artista și-a cunoscut iubirea pe rețelele de socializare

Îndrăgita interpretă l-a cunoscut pe Veikko pe rețelele sociale, iar între ei s-a legat o relație extrem de puternică. Până la urmă, ei s-au căsătorit, iar vedeta s-a mutat de 10 ani în Finlanda, alături de acesta și fiica ei. Vedeta se declara mulțumită de viața din Finlanda.

„Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc.

Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România. Este un bărbat care m-a plăcut şi care m-a asumat cu totul, fără rezerve şi fără nicio condiţie, din clipa în care a început relaţia noastră. Ne-am cunoscut pe un site de socializare, pe internet.

După vreun an şi ceva de relaţie la dis­tanţă şi după mai multe drumuri între cele două ţări, chiar dacă el era dispus să vândă tot ce avea şi să se mute la Bucureşti (aflase că există şi în România tere­nuri de golf – marea lui pasiune!), am luat hotărârea ca, de dragul Dariei, care mi-a zis că ea nu mai vrea să aibă o mamă vedetă, să plecăm împreună în Fin­landa. Şi aşa, din 2010, viaţa mea a luat alt curs: acolo nu sunt vedetă, sunt doar o femeie fericită”, a declarat Narcisa Suciu pentru Formula AS, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: facebook.com