NASA a făcut anunțul oficial: Un mega-asteroid se îndreaptă către orbita Pământului. Este de două ori cât Burj Khalifa

Zilele acestea, reprezentanții NASA au anunțat faptul că un asteroid gigantic urmează să se prăbușească pe orbita Pământului. Evenimentul astrologic, care are loc o dată pe an, va fi în data de 2 noiembrie 2023. Corpul ceresc are o dimensiune dublă față de cea mai mare clădire din lume, Burj Khalifa.

Potrivit datelor oficiale, 363505 (2003 UC20) are un diametru de 1,2 mile și va zbura cu o viteză de aproximativ 7,96 de kilometri pe secundă și a primit raritatea de doi de către experți. Asteroidul va putea fi privit cu aparatura de specialitate, așa cum s-a întâmplat și în ianuarie 2022. Pentru a vă imagina cât de mare este, uitați o imagine cu Burj Khalifa, apoi gândiți-vă la ceva dublu:

(CITEȘTE ȘI: Anunțul făcut de NASA care poate schimba soarta omenirii. Misiune de 10.000.000.000.000.000.000 de dolari!)

Ce spun experții NASA despre asteroid

Prima dată când asteroidul a putut fi observat de pe Pământ a fost în data de 4 iunie 1901. Experții au calculat deja când va vizita orbita planetei în fiecare an, până în 2200 inclusiv. Șansele de a avea un impact periculos asupra Terrei sunt minime, excepție fiind doar situația în care s-ar îndepărta foarte mult de cursul său normal. În această situație, consecințele ar fi devastatoare.

Amintim faptul că la începutul anului 2023, NASA a precizat că un asteroid care chiar să distrugă planeta își face apariția odată la 600.000-700.000 de ani. O nouă cercetare realizată de James Garvin, om de știință șef al Centrului de Zbor Spațial Goddard al NASA, a sugerat că impacturile rocilor spațiale cu o lungime de peste o jumătate de milă ar putea fi de trei ori mai frecvente decât estimările anterioare – deși 363505 (2003 UC20) nu este considerat a fi unul dintre acelea

„Un obiect de o asemenea dimensiune nu doar că ar putea produce o distrugere masivă a locului în care cade, dar ar și arunca o masă uriașă din atmosfera planetei noastre în spațiu. După impact, pe Pământ, lucrurile ar deveni haotice, mai ales pentru că ar arunca multă energie din corpul ceresc”, a transmis NASA.

(CITEȘTE ȘI: Costumele Prada vor ajunge pe Lună! Firma de haine de lux tocmai a semnat un parteneriat cu NASA)