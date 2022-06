Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și Drăgaica, sărbătorite pe 24 iunie. Tradiții și superstiții

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante sărbători pentru creștinii ortodocși, pe 24 iunie. De asemenea, în această zi importantă se mai sărbătoresc Sânzienele și Drăgaica.

Potrivit Bibliei, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este minunea care va prevesti ceea ce se va întâmpla cu Maria, mama lui Isus Hristos. Elisabeta, mama lui Ioan, era o femeie stearpă care nu putea avea copii, tocmai de aceea, în momentul în care a aflat că este însărcinată, a considerat că totul se întâmplă datorită lui Dumnezeu.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și Drăgaica sărbătorite pe 24 iunie

După minunea care avusese loc, Fecioara Maria a rămas însărcinată, iar toți cunoscuții s-au minunat pe loc la aflarea acestei vești. Potrivit scrierilor vechi, Irod l-a confundat pe Sfântul Ioan cu Mesia și a dorit să îl ucidă. Deoarece nu l-a găsit, l-a omorât pe tatăl acestuia, Zaharia, urmând ca Elisabeta să se stingă după 40 de zile. De atunci, până în momentul în care s-a înfățișat în fața tuturor drept profet, Sfântul Ioan s-a aflat în grija îngerilor.

Tot pe 24 iunie este celebrată și o altă sărbătoare și anume Sânzienele. Se spune că în noaptea de 23 spre 24 iunie, lumea de dincolo se întâlnește cu lumea de aici și ies la iveală comori neprețuite. De asemenea, se presupune că acesta este momentul în care vara începe cu adevărat. Florile de sânziene sunt duse la biserică pe 24 iunie, iar în timpul slujbei, preoții le sfințesc pentru a putea fi păstrate pe toată perioada anului. Aceste plante alungă bolile și toate gândurile rele.

Ziua de 24 iunie este importantă pentru persoanele din regiunea Moldovei. Înainte se alegea cea mai frumoasă fată din regiune și petrecea alături de toți feciorii, de dimineață și până seară. În unele zone, această tradiție se păstrează încă. Județul Buzău este locul în care an de an, de mai bine de 150 de ani, are loc un târg dedicat acestei sărbători.