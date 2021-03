Celebrul coregraf Nea Mărin a vorbit, într-un interviu, despre experiența pe care a avut-o după externarea de la Matei Balș, unde s-a tratat de COVID 19.

Vedeta a intervenit telefonic la Antena 3 și a rememorat momentele în care s-a infectat cu coronavirus, precizând că în prezent este vindecat.

„Mă simt foarte bine. Mă dau cu ce se poate ca să uit prin ce am trecut. În septembrie eram la filmări. Am luat un shot, am dat fuga să mă testez.

M-am testat la Matei Balș, cu soția. Amândoi ne-am internat. Că stăm o zi, că stăm două. Am stat șase.

Am urmat tratamentul administrat pe atunci. După ce am ieșit din spital, ne-au zis să ne izolăm încă 4-6 zile. Ne-am dus la niște prieteni care au o pensiune și ne-au pus-o la dispoziție, la Predeluț. Încă 10 zile.

Vedeta urmează să se vaccineze

Am luat frică, mă feresc ca ăla de tămâie, M-am testat de câteva ori și am constatat că am anticorpi. Însă nu las garda jos. Tot cu masca, pentru că nu doresc să mai ajung la spital în viața mea (…)

(Este întrebat dacă s-a vaccinat) Nu mă încadrez. Am 63 de ani, stau la rând, în câteva săptămâni cred că îmi vine rândul. Le doresc tuturor să nu treacă prin spaima prin care am trecut eu.

Să se gândească la faptul că o să trăim cu el (cu virusul) de acum încolo iar Dumnezeu să aibă grijă de toată lumea”, a declarat coregraful.

Problemele s-au ținut scai de Nea Mărin, în 2020

Fire energică și fără prea mult chef de stat, Nea Mărin a cam fost pus la punct de anul 2020. Problemele de sănătate s-au ținut scai de el, dar a încercat să le facă față cu brio.

Nea Marin a povestit în cadrul unei emisiuni Tv că primele semne au apărut în luna mai. Din cauza neglijenței a făcut bursită, un lichid care se formează, iar atunci când iese între oase nu poți să mai miști mâna.

„A fost un an foarte greu. Din luna mai eu numai probleme am avut. Prima a fost cu mâna dreaptă. Am fost cu Darius, cu nepoțelul, să luăm o bicicletă. Nu știu ce s-a întâmplat.

Am mers la kinetoterapeut cred că vreo 2 luni de zile, ușor, ușor s-a rezolvat. Cum s-a întâmplat? Lucram prin curte, transpirat. Când am luat bicicleta am făcut o mișcare greșită și am făcut bursită la umăr. M-am chinuit tare de tot.”, povestea prezentatorul, în decembrie, pentru la Antena Stars.

