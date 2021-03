Neagoe, fericit după ce Astra a reintrat în lupta pentru play-off: „O victorie foarte importantă!”

Astra Giurgiu a învins FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-1), într-o partidă din etapa a 26-a a Ligii 1 și a reintrat în lupta pentru play-off.

Ardelenii au deschis scorul prin croatul Drazen Bagaric (min.11), însă giurgiuvenii au restabilit egalitatea prin Mihai Răduţ (min. 15), 1-1 fiind și scorul primului mitan. Tot Răduţ a creat şi golul al doilea al Astrei, pasându-i decisiv lui Sulejman Krpic (min.57), bosniacul stabilind prin reușita sa și scorul final al partidei, 2-1.

„O victorie foarte importantă, am suferit pe finalul jocului, ultimele 20 de minute. Practic ne-am temut să nu primim gol şi am pierdut multe mingi, când intram în posesia mingii, în loc să ţinem de minge, se creau spaţii mari, puteam să gestionăm mult mai bine contraatacurile, în schimb nu am făcut-o, dar am suferit”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul Astrei Giurgiu la finalul partidei.

În urma acestei victorii, Astra a urcat pe locul 9 în Liga 1 cu 32 de puncte, giurgiuvenii apropiindu-se la cinci lungimi de FC Botoșani și Academica Clinceni, care ocupă locurile 5 și 6, ultimele care asigură prezența în play-off. Pe locurile 7 și 8 se află Chindia și UTA cu 35 respectiv 33 de puncte.

De partea cealaltăă, FC Hermannstadt a rămas pe penultimul loc în Liga 1 cu 22 de puncte, pe ultimul loc în clasament fiind Poli Iași cu 16 puncte.

Rezultate etapa a 26-a Liga 1

Sepsi OSK – Chindia Târgovişte 0-1

Viitorul Constanța – Academica Clinceni 1-1

Universitatea Craiova – FC Botoşani 1-0

UTA Arad – CFR Cluj 0-1

Astra Giurgiu – FC Hermannstadt 2-1

FCSB – Gaz Metan Mediaş

Luni, 8 martie

ora 17:30 FC Argeș – Politehnica Iași

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo Bucureşti