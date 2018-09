Neagoe nu glumește: „Mă gândesc la titlu!”

Sepsi a egalat la puncte liderul FCSB, după victoria pe care a obținut-o la scor de neprezentare, 3-0 la Chiajna cu Concordia.

La finalul partidei, tehnicianul celor de la Sepsi Eugen Neagoe a declarat că se gândește la titlu în acest an.

„Eu îmi doresc să câştig campionatul, chiar dacă ştiu că e foarte dificil. Sincer, îmi doresc o clasare mai bună decât campionatul trecut. Dacă vom avea constanţă în rezultate putem spera la primele şase locuri. Poţi depăşi orice barieră cât timp eşti foarte serios şi te pregăteşti în fiecare zi la capacitate maximă. E meritul jucătorilor. Dacă spun că e normal ceea ce se întâmplă veţi spune că sunt lipsit de modestie. Am spus de la venirea mea că o să vedeţi echipa cu adevărat din februarie. Avem echipă puternică, greu de învins. Ştiu calităţile fiecăruia dintre jucătorii mei. Am vrut să-l titularizez pe Simonovski, însă el avea temperatură, era alb la faţă. Dacă ar fi jucat el poate juca pe alt post Tandia şi nu mai reuşea să marcheze. Am ţipat la ei înainte de meci, le-am spus: ”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Sepsi are 14 puncte după primele opt etape și se află pe podium în Liga I. De partea cealaltă, Concordia Chiajna a rămas în subsloul clasamentului fiind pe locul 13, loc ce duce la finalul sezonului în liga secundă.