Neagoe pune tunurile pe Chivulete după înfrângerea cu CFR: „Același joc, același arbitru!”

Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a pus tunurile pe centralul Chivulete după înfrângerea pe care elevii săi a suferit-o în duelul din runda a XIII-a a Ligii I pe teren propriu cu CFR Cluj.

„Au fost multe faze care merită comentate. Jucători care lovesc fără minge și nu primesc nici măcar galben. Tot respectul pentru cei de la CFR, dar parcă a fost la fel ca anul trecut. Același joc, același arbitru. Sunt lucruri care s-au văzut. Aș vrea să spun că și eu muncesc și stau de dimineață până seara aici, am familie care e foarte departe de mine și nu îmi place când sunt tratat la acest mod. Suntem singura echipă care după 13 etape care nu a primit penalty. Și eu muncesc, chiar dacă e cald, frig, sau îngheț. Ar trebui să fim și noi respectați mai mult pentru că respectăm pe toată lumea. Sunt foarte, foarte dezamăgit. Sunt foarte supărat și am mai multe motive. Nu aș vrea să vorbesc pentru că o să vorbesc și prostii. Cred că am făcut un joc bun, păcat de cele două cornere. Băieții merită felicitări pentru modul în care au jucat și pentru atitudine. Sepsi a arătat bine împotriva campioanei. Chiar foarte bine pot să zic. Cei de la CFR au avut o singură șansă în afară de acele cornere și atunci că le-am dat noi mingea. Sunt foarte foarte supărat și foarte dezamăgit”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al celor de la Sepsi.

Cu cele trei puncte cucerite la Sf. Gheorghe, CFR Cluj a acumulat 26 de puncte, cu două mai multe decât vicecampioana FCSB. Sepsi a terminat turul cu 19 puncte și se află pe locul 7.

În prima etapă din retur, campioana CFR joacă în deplasare la Botoşani, iar Sepsi va primi vizita celor de la Hermannstadt.