„Neamțul”, un antrenor exigent și după victoria cu FCSB: „Nu pot să le dau băieților nota 10 după acest joc!”

Dorinel Munteanu, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna, s-a declarat mulțumit de rezultatul pe care elevii săi l-au obținut șla voluntari cu vicecampioana FCSB, scor 1-0.

În ciuda faptului că nimeni nu acorda elevilor săi șansa de a pleca cu toate cele trei puncte, „neamțul” a declarat că nu le poate acorda nota maximă jucătorilor săi în ciuda victoriei.

„Dacă pot să dau o notă, zece, nu pot să acord nota maxima, aş acorda nota 8 sau 9 echipei mele. Am ştiu ceea ce vrem să jucăm şi ceea ce trebuia să obţinem. Am obţinut cele trei puncte meritat. Sunt mulţumit de prestaţia echipei, sunt mulţumit de prestaţia echipei. Mă bucură că nu am primit nici în acest joc, îmi felicit încă o dată echipa. Pentru mine singurul obiectiv a fost să caştig cele trei puncte în seara asta”, a declarat Dorinel Munteanu la finalul partidei.

Chiajna este neînvinsă cu „neamțul” pe bancă având douăă victorii și o înfrângere.

După acest rezultat FCSB rămâne lider însă nu mai are decât un punct avans față de campioana CFR Cluj și surpriza acestei ediții a Ligii I, Gaz Metan Mediaș.

De partea cealaltă, Concordia e neînvinsă de când Dorinel Munteanu e antrenorul său, având două victorii, ambele în deplasare, şi un egal acasă. Cu cele trei puncte obținute cu FCSB, Chiajna a urcat pe locul 10 cu 14 puncte.

La reluarea Ligii I, campionatul fiind întrerupt pentru acțiunile loturilor naționale, FCSB se va deplasa în Bănie pentru șocul cu Universitatea Craiova în timp ce Concordia Chiajna va juca tot pe stadionul „Anghel Iorănescu” dar în compania celor de la FC Voluntari.