Necazurile se țin lanț de Simona Halep! Anunțul oficial făcut de WTA

Veste cumplită pentru Simona Halep! Fostul lider WTA este în centrul atenției, din cauza scandalului de dopaj în care este implicată. Sportiva nu a mai revenit în teren de luni bune și, cât timp își așteptă verdictul, a mai primit o lovitură.

Simona Halep a primit un anunț teribil despre cariera ei. Jucătoarea de tenis este implicată într-un nou scandal de dopaj și i s-au adus acuzații care nu au legătură cu situația în care este implicată de luni întregi. Totul ar fi pornit de la pașaportul biologic, metoda prin care agențiile de anti-doping monitorizează parametrii din sângele sportivilor pentru a depista neregulile. În cazul ei au fost sesizate valori mai mari decât normalul.

„Înțelegem că anunțul de astăzi adaugă complexitate unei situații deja cunoscute. De la începutul acestui proces – și într-adevăr oricare altul la ITIA – ne-am hotărât să ne angajăm cu doamna Halep într-o manieră empatică, eficientă și oportună. Desigur, apreciem că există un mare interes al mass-media în aceste cazuri.

Ar fi nepotrivit ca noi să comentăm detaliile până la încheierea procesului, dar vom continua să ne implicăm cu tribunalul independent Sport Resolutions și cu reprezentanții doamnei Halep cât mai repede posibil”, a explicat, vineri, Nicole Sapstead, senior director anti-doping în cadrul Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (International Tennis Integrity Agency – ITIA), notează Daily Mail.

Ce spune Simona Halep despre noile acuzații

După noile acuzații, reacția Simonei Halep nu a întârziat să apară. Fostul lider WTA a mărturisit, în fața tuturor, că trăiește cel mai mare coșmar al vieții ei.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele.

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, scria Halep, pe contul ei de Instagram.

Anunț tulburător pentru Simona Halep

Jucătoarea de tenis a primit o altă lovitură. De când a fost suspendată provizoriu din tenis, Halep a fost depășită de alte sportive în clasamentul WTA. După finalul turneului de tenis de categorie „WTA 1000” de la Roma (Italia), Sorana Cîrstea a urcat trei locuri în ierarhia mondială, în timp ce Halep a pierdut patru poziții.

În prezent, tenismenele din România se clasează pe următoarele locuri: