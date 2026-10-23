Nedreptate? Ce pensie primește un român, după 23 de ani de muncă: „Am primit decizia și spre surprinderea mea nu mi venea să cred”

Un pensionar din România se confruntă cu o situație care readuce în discuție diferențele dintre anii de muncă și veniturile primite la bătrânețe. După 23 de ani de activitate, acesta a aflat că pensia sa este de numai 1.281 de lei, aceeași sumă acordată și persoanelor care au îndeplinit stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar ale căror pensii calculate pe baza contribuțiilor sunt sub acest prag.

Situația scoate în evidență nemulțumirile unor români care consideră că perioada mai lungă petrecută în câmpul muncii ar trebui să se reflecte într-un venit mai mare după pensionare. În anumite cazuri, însă, valoarea redusă a pensiei calculate individual face ca beneficiarii să ajungă la același nivel de venit, prin completarea acordată de stat.

De ce poate primi aceeași pensie un român care a muncit 23 de ani

Un pensionar a fost surprins să descopere că, după mai bine de două decenii de muncă, venitul său lunar la pensie este de 1.281 de lei. Suma corespunde nivelului indemnizației sociale pentru pensionari, cunoscută în mod obișnuit drept pensia minimă.

Deși a acumulat 23 de ani de activitate, bărbatul nu beneficiază de un venit mai mare, deoarece pensia rezultată din calculul contribuțiilor sale nu depășește pragul minim garantat prin mecanismul de sprijin al statului. În consecință, suma pe care o primește lunar ajunge la același nivel cu cea încasată de un pensionar care a contribuit timp de numai 15 ani și se află în aceeași situație.

Diferența dintre cele două persoane este de opt ani de muncă. Cu toate acestea, dacă pensiile calculate individual rămân sub nivelul indemnizației sociale, ambele pot ajunge să primească aceeași sumă totală. Tocmai această situație generează nemulțumiri în rândul celor care au cotizat o perioadă mai lungă, dar nu obțin un venit lunar superior.

Cum funcționează indemnizația socială pentru pensionari

Sistemul public de pensii include un mecanism prin care persoanele eligibile beneficiază de un venit minim, atunci când pensia calculată în funcție de contribuțiile realizate este mai mică decât nivelul stabilit de stat.

În situațiile descrise, pensionarii care îndeplinesc condițiile legale și au o pensie contributivă sub pragul de 1.281 de lei pot primi o completare până la această valoare. Astfel, suma încasată nu reprezintă neapărat valoarea pensiei rezultate exclusiv din contribuțiile individuale, ci poate include și sprijinul acordat de la bugetul de stat.

Mecanismul are rolul de a asigura un nivel minim de venit persoanelor vârstnice care nu au acumulat suficiente contribuții pentru a obține o pensie mai mare. În același timp, el poate conduce la situații în care pensionari cu stagii de cotizare diferite încasează aceeași sumă lunară.

Potrivit datelor prezentate în materialul citat, aproximativ 900.000 de pensionari ar beneficia de completări pentru a ajunge la nivelul indemnizației sociale. În cazul acestora, diferența dintre pensia calculată individual și pragul minim este acoperită de stat.

De ce anii suplimentari de muncă nu garantează o pensie mai mare

În sistemul public, numărul anilor lucrați nu este singurul element care determină valoarea pensiei. Contează și veniturile pentru care s-au plătit contribuții, punctajul acumulat de-a lungul carierei și regulile de calcul aplicabile fiecărui beneficiar.

Prin urmare, două persoane care au muncit perioade diferite pot ajunge la pensii contributive mici, în special dacă au avut salarii reduse. Dacă ambele sume calculate individual se situează sub pragul indemnizației sociale, venitul final poate fi identic.

În plus, mecanismul punctelor suplimentare pentru perioadele îndelungate de cotizare poate influența rezultatul final. Punctele de stabilitate se acordă pentru anii de cotizare care depășesc 25 de ani, în condițiile prevăzute de legislație. Astfel, un pensionar cu 23 de ani de activitate nu beneficiază de acest avantaj doar în virtutea perioadei lucrate.

Acest lucru nu înseamnă că anii suplimentari de muncă sunt întotdeauna lipsiți de efect asupra calculului pensiei. Ei pot contribui la acumularea unui punctaj mai mare, însă rezultatul depinde de contribuțiile efective și de regulile legale aplicabile.

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