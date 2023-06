Nelu Cortea a pus mâna pe telefon după ce Cancan.ro a anunțat divorțul dintre Cătălin Bordea și Livia: „E devastat că ce?”

CANCAN.RO a detonat o nouă bombă care a zguduit showbiz-ul de la noi. Cătălin Bordea și Livia sunt la un pas de divorț, iar soția comediantului și-a făcut deja bagajele și a părăsit domiciliul conjugal. Decizia ar fi fost luată chiar de brunetă, după luni întregi în care a pus pe tavă toate neînțelegerile și le-a analizat. Într-un final, a hotărât că cel mai bine este să-și spună adio. Nelu Cortea, amicul lui Bordea, a rămas șocat atunci când a auzit de separarea celor doi!

Cătălin Bordea și soția lui și-au spus adio, fiind la un pas să divorțeze. Decizia drastică ar fi fost luată chiar de Livia, după ce pasiunea dintre ei doi s-ar fi stins după atâția ani de iubire. Nu a existat infidelitate la mijloc și nici certuri ori alt motiv ascuns. Pur și simplu, flacăra pasiunii s-a dus, iar antrenoarea de kangoo jumps a ajuns la concluzia că separarea este inevitabilă.

“Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și-au spus că două luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm. A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm.

Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărtiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta”, a declarat un apropiat al actorului, pentru CANCAN.RO.

Nelu Cortea, șocat de divorțul lui Cătălin Bordea

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au o relație specială de prietenie, acesta fiind și motivul pentru care au participat împreună la America Express. Cei doi au ieșit învingători în emisiunea de la Antena 1 și s-au întors pe meleagurile românești cu premiul cel mare. Când a venit acasă, Livia i-ar fi dat lovitura fatală lui Bordea. Bineînțeles că, juratul de la IUmor ar fi fost informat cu privire la hotărârea partenerei lui, înainte să plece în aventura de peste Ocean.

Chiar și așa, Nelu Cortea a rămas șocat să audă că amicul lui divorțează. Comediantul susține că nu are habar despre acest subiect, precizând că o să ia legătura cu Bordea, pentru a afla ce se întâmplă, de fapt, în mariajul lui.

„Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic. Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el”, a dezvăluit Nelu Cortea, pentru Fanatik.