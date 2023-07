Nelu Cortea i-a dat de gol! Comediantul, declaraţii neaşteptate despre Cătălin Bordea şi Delia

Nelu Cortea a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre doi dintre colegii săi de la iUmor. Bordea şi Delia au fost luaţi în vizor de cunoscutul comediant. În stilul său caracteristic, juratul de la Antena 1 a dat câteva detalii din culisele emisiunilor la care a participat alături de aceştia.

Nelu Cortea şi Cătălin Bordea nu sunt doar colegi pe scenă şi la TV, ci au şi o frumoasă prietenie. Din acest motiv, cei doi au decis să participe împreună la America Express, emisiune pe care au câştigat-o detaşat. La întoarcerea în țară, actorii au acceptat propunerea de a face parte din juriu la iUmor, un pas important în cariera lor.

Comediantul a povestit cum a văzut experienţa de pe Drumul Aurului, dar şi cum a reuşit să treacă peste momentele grele din competiţie.

„Eu nu m-am dus la psiholog ca alți colegi (n.r se referă la Cătălin Bordea). În afară de lipsa de mâncare, era ca la mine la țară. (râde) Trebuia să fac ceva, să rezolv. Nici nu am apucat să mă gândesc prea mult la ce am de făcut. Am început iUmor, unde este altă adunare de nebuni. Mi-am dat seama că nu am probleme, uite-i pe cei de pe scenă!”, a spus Nelu Cortea pentru Ego.

CITEŞTE ŞI: CĂTĂLIN BORDEA A TRECUT LA ALT NIVEL DUPĂ DIVORȚUL DE LIVIA. CANCAN.RO I-A AFLAT SECRETUL!

Nici Delia nu a „scăpat” prea uşor. Comediantul a povestit că artista, fiind mai veche la masa juriului, beneficiază de anumite facilităţi, s-ar putea spune. Cântăreaţa are doi oameni care au grijă ca orice poftă culinară să îi fie îndeplinită.

„Delia este sora mea stelară, ne place mâncarea la fel de mult. Din fericire, ea fiind mai veche în această emisiune are oameni care aduc mâncare, are oamenii ei, oamenii mâncării! Eu profit de acești oameni și de mâncarea ei! Ori de câte ori aduce mâncare, mănânc. Nu e neapărat suprema, e responsabila creșterii mele în greutate. Am mâncat atâtea dulciuri la 1 dimineața de la ea, când nu terminam filmările, încât e de vină. Delia e de vină că sunt gras!”, a mai adăugat el.

Colegul lui Cortea de la America Express a divorţat

CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate detalii despre despărţirea lui Cătălin Bordea, la sfârșitul lunii iunie (VEZI AICI). Actorul a recunoscut oficial separarea abia joi, 13 iulie 2023, printr-un mesaj publicat în mediul online.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, este mesajul transmis de Cătălin Bordea, în mediul online.