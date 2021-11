Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, despre relația cu vărul Nicușor: “Am fost apropiată de el. Nu avea voie să iasă din casă. S-a îmbrăcat în femeie și eu l-am plimbat”

Mihaela, fiica lui Marin Ceaușescu, fratele mai mare al dictatorului, a vorbit, luni, despre relația pe care a avut-o cu rudele ei, în special cu vărul Nicușor, de care era foarte apropiată.

Nepoata lui Nicolae Ceaușescu a dezvăluit că dintre toți verii ei cel mai bine s-a înțeles cu Nicu, al treilea fiu al dictatorului, prim-secretar al organizației PCR Sibiu și considerat, la momentul respectiv, un potențial succesor în funcție al tatălui.

Mihaela Ceaușescu susține că a avut o relație specială cu vărul Nicușor pentru că amândoi erau mai rebeli, spre deosebire de Zoia, care era o fire mai retrasă.

“Eu nu am fost foarte apropiată de Zoia, dar am văzut-o de destul de multe ori. În primul rând că prieteniile adevărate între veri – iar noi am fost mulți, cred că 18 – se leagă în copilărie. Când eu am venit, deja erau legate – fuseseră colegi de școală, de clasă, se vizitaseră. Eu am venit așa…

I-am cunoscut, dar nu am mai reușit să leg niște prietenii temeinice cu verii mei, deși eram destul de apropiați de vârstă. Cred că eram și puțin altfel. Venind dintr-o țară altfel, sigur tot socialistă, Cehia, dar altă cultură, era mult mai deschisă și era o anumită civilizație, o anumită austeritate a persoanei.

Prima dată când am auzit aici niște înjurături pe care nu le auzisem în casă nici nu am înțeles foarte bine despre cine este vorba.

Am fost mai apropiată de Nicu, pentru că temperamental eram foarte asemănători noi doi. Zoia a fost întotdeauna foarte discretă, foarte retrasă. Greu ajungeai la ea, eu cred că era introvertită. Eu nu am fost retrasă niciodată, am fost mai zbuciumată. În sensul bun”, a povestit Mihaela Ceaușescu, la Antena 3.

Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, despre vărul Nicușor. Cum a încălcat acesta condițiil eliberării condiționate

În continuare, Mihaela Ceaușescu a dezvăluit motivele pentru care Nicușor a ajuns prim-secretar la Sibiu, dar și cum a încălcat condițiile eliberării condiționate. Fiul dictatorului avea domiciliul forțat chiar la ea acasă.

“Mă mutasem din casa mea, făcusem schimb cu Mădălin Voicu, și el a venit. Și Paula (Iacob, avocata lui Nicu Ceaușescu, n.r.) mi-a spus: Nu are voie să iasă din casă, a fost condiția eliberării, nu primiți musafiri, oricum era o Dacie mereu jos.

Am ieșit o singură noapte, când el mi-a spus că vrea să se plimbe. Și-a pus o broboadă, s-a îmbrăcat femeie, eu la volan și l-am plimbat”, a mai povestit nepoata lui Nicolae Ceaușescu.

