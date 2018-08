Nepotul favorit al lui Gigi Becali, la plajă cu pălăria ”Coanei Chirița”!

De când s-a despărțit de fosta lui iubită, Iulia Florescu, după o relație pe care mulți o vedeau cum se îndreaptă spre altar, nepotul favorit al lui Gigi Becali profită din plin de statutul de burlac. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, l-a filmat pe Lucian Becali la Mamaia, pe plaja milionarilor, alături de doi prieteni, într-o ipostază super-haioasă. (Citește și: Cu cine se iubeşte Lucian Becali după despărţirea de Iulia Florescu)

”Camuflat” sub o pălărie de soare, pe care pare să i-o fi „furat-o” Coanei Chirița, deoarece nu este chiar mărimea lui și seamănă mai degrabă cu un accesoriu feminin, Lucian Becali trecea aproape neobservat pe plaja milionarilor. Însă trebuie să remarcăm faptul că nepotul patronului FCSB este în tendințe când vine vorba de modă. Outfit-ul actual și colorat îl prinde foarte bine și îl reprezintă, dacă e să ne raportăm la culoarea cămășii lui, roz, care a fost folosită mereu de bărbați pentru a exprima puterea.

Gigi Becali și nepotul său au pierdut procesul pentru terenul de sub sediul poliției

George și Lucian Becali au fost chemați anul trecut în instanță de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor într-un proces la care intimat a fost și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2. Miza procesului era terenul de sub sediul Poliției de pe Șoseaua Pipera, unul evaluat la 1.000.000 euro. La începutul lunii trecute, judecătorii au închis cazul, dând câștig de cauză instituției.

„Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta DRPCIV in contradictoriu cu paratii Becali Mihai Lucian si Becali George. Dispune rectificarea Cartii Funciare nr …, in sensul radierii dreptului de proprietate al paratului Becali Mihai Lucian asupra imobilului situat in Bucuresti, sector 2, sos Pipera, nr 45-47, nr cadastral … si a notarii situatiei de suprapunere a acestui imobil cu imobilul situat in Bucuresti, sector 2, sos Pipera, nr 49, intabulat in Cartea Funciara …. sub nr cadarstral …. Dispune radierea notarii in Cartea Funciara … a situatiei de suprapunere a imobilului cu nr cadastral… cu imobilul situat in Bucuresti, sector 2, sos Pipera, nr 43, intabulat in Cartea funciara …”, arată judecătorii.

Decizia vine la nici o jumatate de an după ce Gigi Becali a renunțat la un alt proces, tot pentru obligația de rectificare în Cartea Funciară a terenului aflat sub Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, dar și a Mănăstirii Christiana aflată în imediata vecinătate a acesteia.

