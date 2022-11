Nepotul lui Emil Cioran, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ”ALTCEVA”, a povestit momentul în care a vizitat „Mausoleul iubirii” de la Ciucea la brațul Veturiei Goga. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre Șerban Stavrescu și Adrian Artene, directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Şerban Stavrescu, de profesie inginer constructor, a intrat în familia Cioran prin intermediul lui Aurel Cioran, fratele lui Emil Cioran, cu care mama sa s-a recăsătorit în 1979.

În cadrul podcastului realizat de către directorul editorial al Grupului Gândul, nepotul lui Emil Cioran a retrăit momentul în care a avut ocazia să cunoască familia Cioran, pe care a vizitat-o la Ciucea.

Mai mult decât atât, în momentul în care a vizitat „Mausoleul iubirii”, la brațul său se afla Veturia, soția lui Ocavian Goga, iar acest lucru s-a întâmplat cu un an înainte ca ea să treacă în neființă.

„M-a îndrăgit foarte mult, o femeie deosebită a fost doamna Veturia Goga”

„Eu am avut șansa să cunosc toată protipendadă Rășinarului, adică Cioran, pe care am vizitat-o la Ciucea unde e Mausoleul și la brațul meu era, cu un an înainte de a muri, în etate, a urcat toate cele șapte trepte ale iubirii, adică treptele erau exact anii care i-a trăit Octavian Goga. Și am urcat și mi-a arătat Mausoleul, m-a îndrăgit foarte mult, o femeie deosebită a fost doamna Veturia Goga.

Deci am cunoscut-o și pe ea din partea lui Goga, iar din partea familiei Baccianu, care iar era renumită, care a avut 7 generații de preoți, l-am cunoscut și am fost coleg la un moment dat de serviciu, pe inginerul Șerban, avea numele ca și al meu, Șerban Baccianu. Deci practic pot să zic că am cunoscut, și mă rog și alte familii nu le mai pomenesc, dar astea-s protipendadă absolută a Rășinarului”, a povestit nepotul lui Emil Cioran, Șerban Stavrescu, în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

