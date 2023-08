Netflix România, luat cu asalt după marele anunț! Serialul – fenomen are un nou sezon și urmează să fie difuzat pe faimoasa platformă de streaming

Vești importante pentru fanii serialului fenomen Squid Game de pe Netflix. Reprezentanții platformei de streaming au anunțat când va apărea sezonul 2 din serialul sud-coreean.

După cifrele de audiență record înregistrate în primul sezon al serialului, fanii așteaptă cu nerăbdare începerea celui de-al doilea sezon. Ei bine, potrivit unor declarații ale directorului de film Hwang Dong-hyuk, Squid Game 2 ar putea apărea la finalul anului, dar nu mai târziu de începutul anului 2024. Pentru fanii care nu mai au răbdare până la apariția celui de-al doilea sezon, Netflix a lansat un trailer Squid Game: The Challenge, acolo unde se vor putea delecta cu o privire în ansamblu ale viitoarelor intrigi, jocuri la care vor fi supuși concurenții, dar și o prezentare a noilor personaje din serial. „Jucătorii vor lua parte la o serie de competiții inspirate din seria originală, cu completări neașteptate. Strategiile, alianțele și personalitățile lor vor trece fiecare printr-un test de forță pe măsură ce concurenții se deplasează” , au spus organizatorii emisiunii.

Squid Game revine la Netflix

Astfel, în noua procuție se vor alătura încă 4 personaje: Yim Si-wan, celebru actor și cântăreț, Kang Ha-neul, premiat pentru interpretarea rolurilor din filmele he Pirates: The Last Royal Treasure, Dongju: The Portrait of a Poet și Midnight Runners, și din serialele When the Camellia Blooms și Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Park Sung-hoon, actorul care a jucat în Justice, My Only One, The Witch: Part 1. The Subversion și The Glory și actorul și rapper-ul Yang Dong-geun, care a jucat în filmul Illang: The Wolf Brigade și Fighter in the Wind și în serealele Missing Noir M și I am Sam.

Squid Game (Jocul Calamarului) a fost lansat pe 17 septembrie 2021 și în primele 28 de zile de la lansare a ajuns pe locul 1 în peste 90 de țări, în ceea ce privește numărul de vizualizări. Serialul a fost desemnat ca fiind cea mai populară producție pe care Netflix a lansat-o vreodată: „Nu ne-am așteptat să se întâmple una ca asta, din punctul de vedere al popularității sale globale”, spunea Ted Sarandos, CEO-ul Netflix.

