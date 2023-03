Netflix vine cu surprize pentru abonații săi! Ce va fi inclus pe platformă

Netflix a anunțat că vine cu noi surprize pentru abonații săi. În plus, față de filmele, documentarele și serialele sale, platforma va include și jocuri. Compania va adăuga 40 de jocuri mobile, exclusiv pentru abonații săi. Acestea vor putea fi descărcate numai din magazinele oficiale de aplicații.

Netflix a dezvăluit că are în dezvoltare încă 70 de jocuri cu partenerii săi, dar nu a anunțat, încă, data lansării acestora. În rândul jocurilor ce vor fi disponibile abonaților se numără și cele din franciza Monument Valley, începând cu Monument Valley 1 și Monument Valley 2, dezvoltate de Ustwo.

Pe 18 aprilie, Netflix va lansa Mighty Quest: Rogue Palace, un joc plasat în universul The Mighty Quest for Epic Loot, dezvoltat de Ubisoft. În plus, Netflix colaborează și cu Super Evil Megacorp, dezvoltatorul jocurilor Vainglory și Catalyst Black, relatează News.ro.

Schimbările din ultima perioadă de pe platforma Netflix

Un studiu Forbes arată că, 35% dintre utilizatori ar renunța la abonament, dacă nu li se mai permite să împartă contul cu rudele sau prietenii. Nu se cunoaște data exactă până la care se va introduce noua măsură, însă este posibil ca interzicerea împărțirii contului să intre în vigoare de la începutul lunii aprilie.

O altă schimbare anunțată de platformă este cea legată de prețul abonamentului. În România și în alte state (dar nu și în SUA), prețul abonamentului standard a fost redus de la de la 7,99 euro, la prețul de 4,99 euro. Abonamentul poate fi poate fi folosit doar pe un singur dispozitiv și nu include rezoluție HD.

