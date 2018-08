Puțini știu lucruri despre viața personală a celebrei Neti Sandu. Horoscopista de la Pro TV a început să învețe astrologia încă de la facultate. A fost mereu fascinată de zodii și a fost ca un hobby devenit carieră. Invitată weekend-ul trecut la emisiunea „La Radio cu Andreea Esca”, Neti a fost chestionată de colega ei și în privința vieții amoroase.

Primii fiori ai iubirii i-a simțit în clasa a XI-a, susține Neti Sandu: „În liceu, aveam un prieten prin clasa a XI-a şi am fost prieteni vreo şapte ani. (…) Era mai mic cu doi ani. Noi făceam pregătire la română cu acelaşi profesor, dar materie diferită. Eu am dat la Filologie, el la Agronomie. (…) A fost destul de constructivă relaţia, dar eram prea mici şi nu înţelegeam nimic, ne jucam. Îmi plăcea că era imprevizibil. Era frumos, că avea ochii verzi, tenul măsliniu şi că era zgubilitic, imprevizibil şi asta îmi plăcea. Fura maşina tatălui lui – avea 16 ani, şi mă trezeam cu el la poartă. Mama înnebunea!”.

„În prima zi de emisie a venit și și-a luat toate lucrurile din casă”

Mai târziu, Neti Sandu s-a măritat, dar mariajul nu a durat foarte mult: „M-am măritat, dar a durat doi ani, pentru că eram foarte diferiţi. Aveam 24 de ani. După aceea, am avut o relaţie de 10 ani până chiar când să ajung la Pro TV, dar a plecat. Eu nu am spus nimic, pentru că am zis că omul e liber să facă ce vrea. Important era cum mă descurcam eu după aia. A fost înfiorător de greu. Aşa a fost începutul la Pro TV. Aşa i-am spus lui Florin (Călinescu, n.r.) că „sunt atât de dărâmată că nu ştiu dacă o să pot face faţă aici.” Exact atunci a fost, cu două săptămâni înainte să încep, a plecat după 10 ani de relaţie. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. Dar uite că… El a invocat motivul că ne purtăm ghinion unul altuia. Şi eu de-aia n-am luptat niciun milimetru şi nu i-am cerut nicio explicaţie, pentru că eu n-aş fi avut nicio posibilitate să-i dovedesc că nu eu sunt cauza. (…)

Dacă nu ar fi plecat şi dacă nu s-ar fi întrerupt totul atât de dureros, de-o cruzime rară – că în prima zi de emisie a venit şi şi-a luat toate lucrurile din casă, iar eu când am ajuns de la emisiune şi am văzut casa devastată, pur şi simplu mi-a venit rău, că am crezut că au venit hoţii – eu nu aş fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut pentru sufletul meu. (…) Eu am făcut vreo cinci ani de terapie ca să trec peste asta şi să mă pot bucura de viaţă. Mă secase de toate resursele. Ar fi fost bine să am copii, dar mi-a fost frică la vremea aia, n-aş fi vrut să fac un copil fără să fiu căsătorită. Era o prejudecată de care m-am împiedicat foarte tare. Nu-mi pare rău într-un fel, dar era bine să fi avut un copil. Dar, pe de altă parte, de-abia după ce am făcut terapie, am înţeles ce greşeli aş fi făcut cu el şi, dacă aş putea acum să fac şi n-ar fi atât de greu fizic, acum aş şti ce să fac cu el. Văd cu totul altfel lucrurile.”