Neti Sandu ne spune care este zodia care ar putea rămâne însărcinată în 2025: „Marele benefic va ajunge la el din 9 iunie”

Neti Sandu a oferit detalii despre horoscopul anului 2025, explicând ce aduc astrele pentru fiecare zodie în parte. Printre altele, celebrul astrolog de la Pro TV a dezvăluit că nativii născuți sub un anumit semn zodiacal ar putea să devină părinți. Sunt favoriții acestui ani, iar în data de 9 iunie va ajunge la ei marele benefic, ajutându-i să se vindece și să conștientizeze ce au de făcut.

Nati Sandu a început prin a vorbi despre Marte retrograd, ceea ce înseamnă că unii nativi vor putea să analizeze lucrurile pe care nu le-au făcut bine în 2024 și vor avea ocazia să îndrepte situația. Vedeta Pro TV a precizat că vor avea aproximativ două luni la dispoziție pentru a urma indicațiile astrelor.

Neti Sandu a dezvăluit că zodia Rac este favorita acestui an. Acești nativi se află sub influența lui Marte retrograd, care îi ajută să analizeze cu atenție ce nu au făcut bine până acum și cum pot proceda corect în viitor.

Celebrul astrolog de la Pro TV a mărturisit că, în data de 9 iunie, oamenii născuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de marele benefic, având astfel parte de vindecări, revelații și conștientizări. De asemenea, potrivit lui Neti Sandu, este posibil ca nativii din zodia Rac să se căsătorească și chiar să aibă un copil.

„Racul pare să fie unul dintre favoriții acestui an. Sigur, pentru că deocamdată îl are pe Marte retrograd acolo și arată ce nu a făcut bine și cum trebuie să procedeze. Trebuie să aibă grijă de corpul lui ca să poată să obțină la maximum tot ce se poate în decursul acestui an și în 2026, că până atunci o să stea Jupiter acolo. Marele benefic va ajunge la el din 9 iunie și trebuie să îi ofere acea perfuzie de energie, de inventivitate și de curaj, în primul rând.

Asta lipsește Racului să aibă curajul să își obțină funcția de care are nevoie, titulatura, partenerul, casa și tot ce are el nevoie să obțină în decursul acestui an. Poate se căsătorește, poate va avea un copil, poate va obține un titlu de glorie, ceva frumos, foarte frumos.”, a explicat Neti Sandu la Știrile Pro TV.