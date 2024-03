Neurochirurgul Leon Dănilă, detalii tulburătoare despre medicina din România Comunistă: ”Era 50-60% mortalitate operatorie”. Cum a schimbat destinul oamenilor, după întoarcerea din America

Leon Dănilă este unul dintre cei mai apreciați medici din România, cu 18 invenții, 10 inovații și zeci de mii de operații în palmares. Pentru a da o șansă la viață mai multor oameni, a decis să plece în America. Acolo a învățat să opereze pe creier. A adus tehnica și în țara noastră, reușind să scadă într-un mod impresionant rata mortalității operatorii, care în timpul regimului comunist era 50-60%.

Neurochirurgul Leon Dănilă, în vârstă de 90 de ani, este recunoscut la nivel mondial. Povestea sa de viață, dar și sacrificiile uriașe pe care le-a făcut pentru a schimba medicina din România sunt impresionante. Nu a căutat niciodată să se îmbogățească financiar, ci cultural și spiritual. În America, a avut ocazia să discute cu un premiat Nobel și a primit o mulțime de oferte de colaborare. Însă, a preferat să se întoarcă în țara natală și să schimbe destinul oamenilor.

Leon Dănilă a fost surprins de tehnica operatorie din România, în perioada comunistă. Așadar, a decis să plece peste hotare pentru a putea schimba destinul oamenilor. Neurochirurgul a oferit detalii înfiorătoare despre medicina acelei vremi.

„Din punct de vedere operator, vai, se băga degetul, profesorul băga degetul în creier, scotea tumora. Apărea o hemoragie extraordinar de mare, bolnavul rămânea paralizat sau murea. Mi-aduc aminte de un doctor de 32 de ani care a avut un meningiom.

După o astfel de intervenție, a rămas mort pe sala de operație. Săracul, vorbisem cu el înainte. Avea 32 de ani. Mi-a fost milă. Văzând că în străinătate se operează și au rezultate foarte bune, cu mortalitate sub 4% sau 4%, eu am intrat fraudulos, fără să știe profesorul, în arhivă, am numărat ce mortalitate operatorie exista și am constatat că era 50-60% mortalitate operatorie.

Și atunci, am zis: «Domnule, eu trebuie să mă duc în străinătate să văd cum se operează. Nu așa, bagi degetul, scoți tumora și zici că l-ai operat!»”, a declarat Leon Dănilă pentru Viva!.