Cum s-a folosit neurochirurgul Leon Dănilă de carnetul de partid pentru a studia în America: Pact cu ”diavolul”!

Leon Dănăilă, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit cum a reușit să diminueze din diferența dintre neurochirurgia dintre România și America, dar a menționat și procedeul prin care a redus mortalitatea la nivel mondial. Astfel, pentru a vizualiza discuția dintre renumitul și extrem de respectatul profesor doctor și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Prin carnetul de partid cu greu obținut, Leon Dănăilă a putut ajunge în America, acolo unde a descoperit tehnica cu microscopul operator. Prin faptul că a adus-o în România, renumitul profesor doctor a ajutat extrem de mulți oameni și a reușit să salveze foarte multe vieți.

(NU RATA: 10 lucruri de care are nevoie creierul uman ca să fie sănătos. Sfaturi de la Dr. Leon Dănăilă, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Am adus un mare beneficiu țării„

Leon Dănăilă: M-am dus la secretarul de partid și l-am rugat, era radiolog, era așa, mai apropiat de mine: „Fă-mă și pe mine membru de partid că vreau să mă duc și eu în străinătate”. Și el a zis „Te fac, dar uite, să-ți iau întâi o caracterizare de la tine de la Darabani, de unde te-ai născut și o să încercăm să te fac”. După două săptămâni mă cheamă și-mi arată caracterizarea respectivă și-mi spune: „Nu numai că nu te fac membru de partid, dar te și arestează la ce au scris ăia acolo. Că tatăl tău a fost legionar, că a fost arestat­”. Și i-am zis „Haideți să rupem această caracterizare și-ți dau eu un nume de la care să ceri”. Și am dat numele unui coleg de-ai mei, un profesor de limba română de acolo, din Darabani, și el a dat o caracterizare bună.

Adrian Artene: Satisfăcătoare.

Leon Dănăilă: Da, a dat o caracterizare bună. Pe scurt, m-am făcut membru de partid, trebuia să ai toate aprobările, inclusiv de la tovarășa (nr. Elena Ceaușescu), le-am obținut pe toate și m-am dus în America. Acolo a luat naștere neurochirurgia și acolo era cea mai scăzută mortalitate din lume. M-am dus la New York, un an de zile am obținut o bursă, nu aveam bani, dar prin bursă, prin Ministerul Sănătății m-am dus în Statele Unite. Și am văzut acolo, se utiliza tehnica cu microscopul operator. O altă tehnică, deci, operatorie. M-am întors în țară și am introdus aici microscopul operator, astfel încât am reușit să scad și eu mortalitatea la nivel mondial. Să șterg această diferență dintre neurochirurgia românească și neurochirurgia din Apus. Am adus un mare beneficiu țării prin faptul că am introdus microscopul operator și laserul în neurochirurgie, astfel încât sunt mulțumit din acest punct de vedere că am ajutat foarte mult oamenii și am salvat atâtea vieți.

(VEZI ȘI: Victimă a regimului comunist, Felicia Filip a fost suspectată că voia să fugă din România: „Nu aveam voie să mai ies din țară”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.