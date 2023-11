Nevasta lui Nelu Curcă din „La Bloc” este, de fapt, măritată cu un actor cunoscut din România. Luminița Erga este perechea „vocii” Pro Tv

Îmi mai amintești de Suzi, nevasta lui Nelu Curcă din celebrul serial „La Bloc”? Rolul a fost interpretat de actrița Luminița Erga, în vârstă de 53 de ani. Deși nu a mai apărut pe micile ecrane, actrița nu a renunțat la cariera artistică. De altfel, este măritată cu un actor cunoscut din România și preferă să fie discretă cu viața personală. Detaliile se află mai jos, în articol.

Tu îți mai aduci aminte de Suzi, nevasta lui Nelu Curcă din serialul „La Bloc”, care a fost difuzat în perioada 2002 – 2008? Rolul a fost interpretat de actrița Luminița Erga (53 de ani). De altfel, de-a lungul timpului, actrița a ales să își țină viața privată departe de ochii curioșilor. De asemenea, nu a mai avut apariții dese pe micile ecrane. Chiar și așa, actrița a continuat să investească în pasiunea sa față de actorie. Nu a renunțat la cariera artistică și a ales să joace, în continuare.

Luminița Erga a interpretat rolul lui Suzi Curcă, în „La Bloc”

La momentul actual, actrița Luminița Erga joacă pe scena teatrului Nottara. De altfel, a jucat și în pelicule precum „Somewhere in Palilula” (dramă), „Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight” (1993), dar și în „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (2021, film în regia lui Radu Jude). De altfel, a făcut parte din distribuția peliculei „Ultimul corupt din România” (2012).

Viața privată și-a ținut-o departe de ochii celor curioși. De altfel, actrița este căsătorită cu un actor cunoscut din România de peste 27 de ani. Luminița Erga își împarte viața alături de Valentin Teodosiu, unul dintre ultimii „regi” ai teatrului și cinematografiei, dar și o voce inconfundabilă a stației Pro TV. Din rodul iubirii lor s-au născut gemenele Irina și Catinca. De altfel, soțul ei, Valentin Teodosiu, a făcut dezvăluiri de senzație în cadrul Podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene. Acesta poate fi accesat AICI.

Vezi și CE RELAȚIE EXISTĂ, DE FAPT, ÎNTRE NELU CURCĂ ȘI COSTEL DIN „LA BLOC”. MIHAI COADĂ A RECUNOSCUT TOTUL

Vezi și NELU CURCĂ ÎL AVERTIZEAZĂ PE CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. A DAT DE PĂMÂNT CU PREZENTATORUL DE LA PRO TV: ”VEZI SĂ NU….”

Se dedică familiei și carierei

Viața și-o împarte între familie și carieră. În cadrul unui interviu, actrița Luminița Erga mărturisea că atunci când nu joacă în filme sau seriale, urcă pe scena teatrului. De altfel, se ocupă de activitățile casnice și de cele două fiice.

„Când nu joc în seriale sau filme fac teatru. Sau gătesc, fac curățenie, încerc să fac educație unor fete și să mă înțeleg bine cu soțul. Ar fi aiurea să spun că-mi ies toate, dar eu nu mă las!”, mărturisea actrița, în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Citește și CUM ȘI-A CUNOSCUT MIHAI COADĂ, CUNOSCUT CA NELU DE „LA BLOC”, CEA DE-A DOUA SOȚIE: „PÂNĂ NE-AM CĂSĂTORIT, ÎN CURĂȚENIE AM STAT”