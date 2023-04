Nelu Curcă îl avertizează pe Cătălin Măruță. A dat de pământ cu prezentatorul de la Pro Tv: ”Vezi să nu....”

Mihai Codea a rămas cunoscut publicului datorită personajului Nelu Curcă din producția ”La bloc”, de la Pro Tv. Cel mai probabil nu va scăpa prea curând de această asociere, chiar dacă acum a ales calea credinței și este preot. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, preotul i-a atras atenția despre pericolele din spatele celebrității sale.

Asocierea cu personajul din serialul ”La bloc” nu-i dă pace. Mihai Codea a fost actor, iar Nelu Curcă a fost personajul interpretat de acesta în producția de la Pro TV. Timpul a trecut, prioritățile și credințele i s-au schimbat și a decis să renunțe la viața publică și să se dedice bisericii. După ani de zile în care a fost unul dintre personajele preferate ale telespectatorilor, Mihai Codea s-a retras la mănăstire, acolo unde, de altfel, a avut loc și podcastul în care a fost invitat.

Mihai Codea l-a pus la punct pe Cătălin Măruță

De curând, Mihai Codea a acceptat invitația în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre decizia de a dispărea din lumina reflectoarelor, decizie care i-a schimbat viața. Totodată, fostul actor a ținut să-l avertizeze pe prezentatorul de la Pro TV de pericolele din spatele mândriei, mândrie ce se poate strecura în mintea lui, datorită celebrității și a succesului pe care îl are.

„Mândria e păcatul cu care e cel mai greu de luptat. Vezi că te paște treaba asta la PRO TV. Ești vedetă. Dar vezi să nu ți-o amețească Diavolul chestia asta că ai trecut peste mândrie.

Vrând, nevrând, făcând treaba asta… Îți mai trimite Dumnezeu și timp de smerenie, sunt convins de treaba asta. Îți face bine că te spovedești”, este sfatul duhovnicesc pe care Cătălin Măruță l-a primit de la Mihai Coadă.

Așa cum era de așteptat, replica din partea lui Cătălin Măruță nu a întârziat să vină. Mai în glumă, mai în serios, prezentatorul a mărturisit că a trecut peste perioada în care era ușor impresionat de laudele celor din jur: „Cred că am trecut peste lucrul ăsta”, i-a spus Măruță.

În cadrul aceluiași podcast, Mihai Codea a dezvăluit momentul în care s-a apropiat de Dumnezeu și momentul în care a decis că viața trebuie să și-o dedice bisericii. Fostul actor a decis să aleagă calea credinței în momentul în care a căzut în păcatul adulterului.

„Am căzut într-un păcat greu care se numește adulter. Eu am greșit. Și poate că i-am nenorocit viața. Cazi. De multe ori cazi. Dar, prin spovedanie, reușești să treci peste ele. Am stat singur trei ani de zile, nu știam ce să fac. Voiam să intru la Călugărie, de atunci. Voiam să mă călugăresc. Îmi venea să-mi las meseria. Nu mai puteam s-o practic. Când veneam de la serial, noaptea târziu, nu mai puteam să mă rog.

Știi ce se întâmplă la actorie? Actoria, din tine, ocupi în timp cu alte vieți ale altor personaje. Aici e problema. Uneori, mulți actori confundă (n.r. viața reală este confundată). Eu nu mai pot să scap de Nelu Curcă, de personajul acesta. Era celebru, la Pro TV, era cu bani, cine l-a făcut să lase totul și să aibă viața asta duhovnicească? Conștiința”, a spus Nelu Curcă la podcastul „La Măruță”.