Nick Rădoi, în vârstă de 57 de ani, trăiește în America de când era adolescent! Peste Ocean, a reușit să construiască afaceri de succes, iar stilul de viață pe care-l are nu l-ar schimba cu nimic. CANCAN.RO a stat de vorbă cu afaceristul și a aflat cum se caracterizează, dar și care-i sunt regretele.

A fost căsătorit, ulterior implicat în mai multe relații, poate cea mai cunoscută fiind cea cu Mădălina Apostol. Un lucru este însă cert. Atunci când ia o hotărâre, merge până la capăt și nu regretă decizia, chiar dacă, pe moment, nu îi este tocmai ușor. „Eu sunt genul acesta de bărbat care nu-și regretă deciziile” În exclusivitate pentru CANCAN.RO , Nick Rădoi și-a făcut „portretul” și, cine știe, poate că viitoarele partenere îl vor vedea așa cum este el de fapt și nu așa cum i s-a conturat imaginea.

„Eu sunt un bărbat foarte asumat, iar rezultatele deciziilor, fie bune sau rele, pe viitor, îți vor demonstra că n-ai de ce să regreți ceva anume. Astfel că niciodată nu te simți prost, chiar dacă n-ai luat decizia potrivită, fiind foarte asumat atunci când iei deciziile, n-ai cum să ajugi să regreți.

Eu sunt genul acesta de bărbat care nu-și regretă deciziile. Chiar dacă aud diferite păreri, eu, dacă am ascultat părerea cuiva, iau singur decizii, îmi asum, iar apoi nu-mi pare rău”, ne-a spus Nick Rădoi.

„E timpul să schimb lucrurile„

Pandemia de coronavirus i-a afectat afacerile, însă nu vede lucrurile într-o manieră negativistă! A reușit ca, până acum, să muncească și să adune suficient încât să-și permită să se retragă. Nu de tot, ci doar cât să depună mai puțin efort!

Nick Rădoi ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că simte nevoia să privească viața altfel. Vrea să se bucure mult mai mult de fiecare moment, iar munca să cadă pe planul doi:

„Foarte multă lume a suferit din cauza pandemiei și aici mă pot include și pe mine. Afacerile îmi sunt afectate, dar pentru mine e foarte OK. Toată viața am muncit și au trecut ani în care nu am știut să fac altceva decât să muncesc. Așa că e timpul să schimb lucrurile și să fac în așa fel încât să existe mai mult pentru mine.

Sunt determinat să schimb mai multe aspecte din viața mea! Să nu mai muncesc atât de mult, să văd toată lumea, să ajung în România de mai multe ori, nu doar o singură dată. De când a venit pandemia, nu am reușit să vin în România decât de vreo două, trei ori. Asta e ideea, să am o viață mai liniștită și timp mai mult pentru mine”, ne-a mai dezvăluit afaceristul. (VEZI ȘI: NICK RĂDOI RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PE CARE MĂDĂLINA APOSTOL I LE ADUCE)

Sursă foto: Instagram.com