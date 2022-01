Nico are, din nou, coronavirus! Cum se simte artista

Nico a început nou an destul de prost, artista dezvăluind că a avut COVID-19 a doua oară, la finalul lui 2021. Nico a stat în izolare până pe 6 ianuarie, a povestit ce a pățit și cum a petrecut sărbătorile în izolare.

„A fost foarte bine pentru mine, având în vedere că am avut și anul trecut COVID. Eram acasă de o săptămână și ceva. Am avut amețeală, dureri de cap, cam astea au fost simptomele și temperatură într-una din zile. Și dacă am văzut că nu trece, am zis hai să vedem ce e. Mi-am făcut acasă 3 teste, toate negative.

Simțeam, totuși, că ceva nu e în regulă și m-am dus la spitalul din Ploiești, mi-am făcut test PCR și așa am depistat că sunt pozitivă. Acasă toate testele mi-au ieșit negative. În momentul acela am sunat doctorul, mi-a dat tratamentul de COVID și a fost foarte ok.

Primele zile au fost puțin mai grele, dar dup-aia stare de oboseală… A fost mult mai ușor la mine față de anul trecut. Am putut face mâncare. Data trecută, în decembrie 2020, n-am putut să fac nimic, absolut nimic. Am stat numai în pat două săptămâni. A fost mult mai greu. Acum a fost o stare mult mai ușoară”, a declarat Nico pentru fanatik.ro.

”Eu port mască întotdeauna”

„Eu port mască întotdeauna. Îmbrățișările și toate astea s-au dus, îți e și teamă. Până la urmă trebuie să fii precaut și să ai grijă. În momentul în care te duci undeva, să știi clar cu cine vorbești, dacă e sau nu vaccinat, dacă a trecut prin boală.

Eu sunt și un om mai retras, dar iată că anul ăsta nu m-a ferit. La cât am ieșit eu pe post și la teatru, mi-era și teamă la un moment dat, dar am zis că asta e, până la urmă trebuie s-o facem”, a adăugat Nico.

