Nicola, mărturisiri de ultimă oră: ”Nu-mi cer scuze pentru că am fost așa…”

Nicola a mărturisit pe pagina sa de socializare că nu a fost o femeie perfectă și că a rămas cu cicatrici în inimă. Nu ocolește momentele neplăcute din viața ei, și le asumă, se consideră o supraviețuitoare și spune că uneori este fericită, iar alteori nu. Povestea ei de viață este lungă, cu lucruri bune și cu altele mai puțin bune.

Mesajul postat a fost presărat cu emoticoane diferite, pentru ca prietenii virtuali să înțeleagă cât mai bine stare prin care trecea vedeta atunci când s-a decis să își deschidă sufletul în mediul online.

„Am eşuat de câteva ori ca femeie, ca prietenă şi mai ales ca persoană. Eu nu spun întotdeauna lucrurile potrivite 🤥 dar eu sunt sinceră! Nu sunt cea mai frumoasă femeie din lume, dar sunt eu!🙄😫 Am și cicatrici în ❤️ pentru că am o poveste lungă… Unii oameni mă iubesc 😍, alții nu mă iubesc 😠, alții pur și simplu nu mă cunosc! Şi dacă nu mă placi, nu-mi pasă, supravieţuiesc, sunt puternică! Am făcut nişte lucruri bune şi nişte lucruri rele. Ies cu sau fără machiaj 💅💄, parfum 💨 şi uneori nici măcar nu-mi aranjez părul 💇. Nu vreau să fiu cineva pe care nu-l vreau. Sunt cine sunt… Mă poţi iubi sau nu. Şi dacă te iubesc, o fac cu toată inima. Ştiu că toată lumea are locul ei în lume 🌎. Uneori sunt fericită 😊 alteori nu… 😔 dar știu că totul are timp 🗓 de lumină 🕯 și întuneric ⚰️. Știu că soarele 🌞 nu face diferență. Este născut pentru toți 🌤. Nu sunt cea mai bună persoană din lume, dar m-am îmbunătăţit destul, nu mai sunt cine am fost, încă mai cred într-o lume mai bună. 🌍💞 Nu-mi cer scuze pentru că am fost aşa, e o schimbare bună pentru mine…” 🔝 🔝 🔝„, a scris Nicola.

Nicola, mărturisiri de ultimă oră. În urmă cu mai mulți ani, artista a șocat pe toată lumea atunci când s-a aflat că avea un băiat

Nicola a avut o viață amoroasă destul de zbuciumată. Andrei, fiul ei cel mare, rezultat dintr-o relație cu un angajat al Televiziunii Române, nu și-a mai dorit să rămână alături de mama lui și a fost ”adoptat” de o altă familie.

În urmă cu patru-cinci ani, cântăreața Nicola a fost protagonista unor dezvăluiri incredibile, după ce un tânăr a ieșit public și a susținut că este fiul ei secret. Povestea lui Andrei a stârnit emoții după ce a susținut că mama lui l-a renegat când era copil, ceea ce l-a făcut să se îndepărteze de ea de tot, deși în ultimii ani artista a încercat o reapropiere.

Tot atunci s-a aflat că Andrei a încercat o carieră sportivă. Numai că n-a avut niciun sprijin financiar și a fost nevoit să renunțe și să se angajeze în cadrul unui hotel din Capitală.

