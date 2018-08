Nicolae Dică: „Am făcut un joc bun!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, s-a declarat mulţumit de evoluţia pe care elevii săi au avut-o în partida retur cu Rudar Velenje, câştigată de vicecampioana României cu scorul de 4-0 în manșa secundă a turului doi preliminar al Europa League.

Tehnicianul echipei roș-albastră a recunsocut însă lipsa de valoare a adversarului și a spus că duelul cu Hajduk va fi total diferit de cel cu Rudar.

„Am făcut un joc bun. Am reuşit să câştigăm, să ne calificăm. Am marcat patru goluri, ne-am creat şi alte ocazii. Per total, sunt mulţumit, dar trebuie să ţinem cont şi de adversar. Mi-am dorit să odihnesc anumiţi jucători pentru meciul cu Iaşi. Moruţan poate să joace în spatele atacantului, în stânga, în dreapta, pentru că are calitate. A început în stânga, apoi număr 10. Pe Coman l-am folosit şi în pregătire pe poziţia de atacant, dar în acest moment poziţia potrivită este cea de mijlocaş stânga”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

Omologul acestuia, Marijan Pusnik a afirmat că FCSB a fost prea puternică pentru formația sa menținonând că elevii săi nu puteau să emită pretenții la calificare în fața unui adversar care are un buget mult mai mare faţă de Rudar.

„Ştiam că este o diferenţă din punct de vedere al calităţii. Acest lucru s-a văzut şi pe teren. Băieţii mei au încercat multe, dar s-a văzut din nou diferenţa dintre cele două cluburi, diferenţa de buget. Steaua are un buget de 15-20 de milioane de euro, iar bugetul nostru este de cinci sute de mii. Bugetul lor m-a impresionat înainte de toate”, a declarat Marijan Pusnik, antrenorul formației Rudar.