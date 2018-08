Nicolae Dică după 0-0 la Split: „Am întâlnit o echipă bună!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a declarat că rezultatul pe care elevii săi l-au înregistrat în prima manță a turului III preliminar al Europa League în deplasare la Split cu Hajduk, scor 0-0 este unul care îi dă speranțe în privința calificării în play-off-ul competiției.

Dică nu s-a artat deloc îngrijorat de faptul că elevii săi au trimis doar o singură dată balonul pe spațiiul porții croaților.

„La cum a arătat jocul, sunt mulțumit de rezultat. Am întâlnit o echipă bună, pe forță, o echipa cu talie. Și terenul ne-a împiedicat și pe noi și pe ei să avem o posesie bună. Ei având talie, au avut pasă mai lungă. Am reușit și noi să pasăm, să ne creăm o ocazie mare în minutul 90 și ceva. Important e că nu am primit gol și rămânem cu șanse de calificare”, a declarat Nicolae Dică.

Încrezător în șansele vicecampioanei României de a se califica în play-off-ul Europa League s-a arătat și Lucian Filip.

„Am întâlnit o echipă destul de puternică. Şi gazonul i-a cam avantajat. Îmi doresc să avem parte de un gazon mai bun. Eu cred că e un rezultat bun, noi trebuie să câştigăm la Bucureşti. Ne propusesem mai mult decât acum am realizat. Returul o să fie extrem de disputat. Îmi doresc să avem parte de 60-70 la sută de suporteri faţă decât au avut. Considerăm că avem o echipă foarte valoroasă şi sper să ne atingem potenţialul maxim în acest sezon”, a afirmat Lucian Filip la Pro X.

După acest 0-0, calificarea în play-off între FCSB și Hajduk se va decide în retur, partida anunțându-se la fel de echilibrată ca cea de la Split.