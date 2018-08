Nicolae Dică după 4-1 la Ovidiu cu Viitorul: „Băieții merită felicitați!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, a declarat că victoria pe care elevii săi au obținut-o cu Viitorul, scor 4-1, este pe deplin meritată și reflectă diferența de pe teren.

„Noi am început jocul foarte bine, noi ne-am creat două ocazii foarte bune în primele cinci minute, apoi a urmat acel roşu. Băieţii au avut o atitudine foarte bună şi merită felicitaţi. Într-adevăr, în minutul 70 au avut ocazia de a face 2-2, dar noi cred că am avut vreo 10 ocazii şi am dat 4 goluri. Este 4-1 pentru noi, nu este 2-2. Într-adevăr, ne-am pierdut puţin la 2-1, au venit cei de la Viitorul cu câteva cornere şi am intrat un pic în degringoladă, dar am reuşit să echilibrăm. Eu mă gândesc la meciul cu Rapid Viena, de transferuri se ocupă cei din conducere. Dacă va veni, voi reuşi să-l integrez şi pe el. Despre Qaka s-a scris că va pleca la Voluntari, astăzi a jucat şi a făcut-o foarte bine. Cu Daniel Benzar a fost la fel. De aceea spun că am încredere în aceşti jucători”, a declarat Nicolae Dică după joc.

Vicecampioana României, FCSB, a zdrobit Viitorul Constanța la Ovidiu într-un meci contând pentru runda a VI-a a Ligii I, scor 4-1.

Golurile partidei au fost marcate de Ionuţ Vână în minutul 71 pentru Viitorul respectiv Florinel Coman min. 45, Dennis Man min. 52, Daniel Benzar min. 82 şi Raul Rusescu min. 89.

Echipa pregătită de Nicolae Dică a acumulat 13 puncte, cu unul mai mult decât CFR Cluj, formație care în această rundă a terminat nedecis, 0-0, duelul cu cei de la Gaz Metan Mediaș.