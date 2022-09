Nicolae Dică, înainte de West Ham- FCSB: „Probabil vă așteptați să primim multe goluri!”

Astăzi, de la ora 22:00, va avea loc West Ham – FCSB, duelul urmând a conta în prima rundă a fazei grupelor din Conference League.

Pentru FCSB disputa din Anglia reprezintă revinirea în grupele unei competiții europene după 5 ani de pauză. Față de grupa CFR-ului, Grupa B, în car a fost repartizată viccampioana României este mult mai dificilă, toți adversarii fiind de calibru. Pe lângă West Ham, „roș-albaștrii” se vor duela cu Anderlecht și Silkeborg, echipe în gfața cărora, la nivel declarativ, bucureștenii sunt convinți că le vor putea face față.

FCSB s-a odihnit în week-end, derby-ul cu CFR Cluj fiind amânat, pentru ca vicecampioana să pregătească cât mai bine acest duel din deplasare de la Londra. Cu două jocuri disputate mai puțin, având și restanța din Moldova cu FC Botoșani, „roș-albaștrii” sunt doar pe locul 13 în SuperLiga, cu 7 puncte.

„Mă bucur în primul rând că am ajuns în grupele Conference League și că întâlnim o echipă de nivelul lui West Ham. Asta ar trebui să fie o mândrie pentru noi. Acum, să încep eu să vă vorbesc despre adversar… Cred că și voi îl cunoașteți foarte bine, știți ce transferuri au făcut, câți bani au investit în această vară. Este clar, va fi o partidă foarte grea. Trebuie să fim pregătiți atât defensiv, cât și defensiv. Mai ales defensiv, trebuie să facem cât mai puține greșeli. Am încredere că vom face un meci bun. Probabil vă așteptați să primim multe goluri, dar eu am încredere că băieții vor obține un rezultat bun. Eu sunt mândru că pot să antrenez din nou în Europa, este o bucurie că pot antrena echipa într-un meci cu West Ham, în fața a 60.000 de spectatori. Ce își poate dori mai mult un antrenor?”, a declarat Nicolae Dică.

De partea calaltă, după șase etape disputate, londonezii au doar patru puncte, fiind pe locul 18. În wee-kend, „ciocănarii” a ucedat cu 2-1 contra lui Chelsea, astfel că singurul triumf din această ediție de campionat a rămas acel 1-0 la Aston Villa.

Londonezii au plătit în această vară 43 de milioane de euro celor de la Lyon pentru aducerea mijlocașului Luis Paquetade, cu această sumă fiind estimat întreg lotul „roș-albaștrilor”. Potrivit site-urilor de specialitate, valoarea totală a lotului celor de la West Ham este de 432,5 milioane de euro, ceea ce cam spune tot de difrența de valoare dintre cele două formații.

Pariuri: West Ham – FCSB

Peste 2.5 goluri – cota 1.60

Peste 8.5 cornere – cota 1.65

Echipe probabile West Ham – FCSB

West Ham: Areola – Johnson, Kehrer, Ogbonna, Cresswell – Lanzini, Soucek – Bowen, Fornals, Benrahma – Scamacca

Antrenor: David Moyes

FCSB: Târnovanu – Boboc, Dawa, Tamm, Radunovici – Olaru, Edjouma, Oct. Popescu – Cordea, Compagno, Coman

Antrenor: Nicolae Dică