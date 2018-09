Nicolae Dică merge în continuare pe mâna lui Vlad: „Sus copile! Și eu am fost huiduit!”

Antrenorul principal al FCSB, Nicolae Dică a declarat că va miza îîn continuare pe serviciile portarului Andrei Vlad, care a gafat incredibil la meciul care i-a costat pe roș-albașttrii eliminarea din Europa League.

„I-am spus imediat după conferinţa de presă, cea de după partida retur din play-off-ul Ligii Europa, că nu trebuie să găsim vinovat un singur jucător. A fost criticat, dar nu de noi. Noi avem încredere în Vlad, i se întâmplă oricuărui jucător. E important că el e un jucător cu caracter puternic. Şi eu am fost huiduit încă de la încălzire de suporteri, în perioada în care eram jucător. Cum am trecut este peste asta va trece şi el peste. Eu sper să nu-l huiduie. Eu sper ca fanii să fie alături de fiecare jucător. A fost un moment în care noi am avut meciuri dificile. Dar au mai fost portari care au apărat al 17-18 ani, care au trecut peste şi au ajuns portari mari. Bălgrădean cred că revine după această întrerupere”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

Prezent în fața jurnaliștilor, goalkeeperul Andrei Vlad și-a asumat eliminarea din Europa League și și-a cerut scuze în fața fanilor. Vlad a spus că a avut o discuție cu Gigi Becali, însă nu a dezvăluit ce i-a spus finanțatorul.

„Nu pot să dezvălui discuţia cu domnul Becali, mi-a dat câteva sfaturi care sper să mă ajute să ajung un portar mare în viitor. Mi-a spus că totul e în regulă, să-mi văd de treaba mea, că are încredere în mine şi atunci când intru în poartă, să incerc să joc cât mai simplu şi să fac meciuri bune”, a spus Vlad.

În duelul de astăzi de la Voluntari dintre FCSB și FC Botoșani, Andrie Vlad este anunțat titular. Partida dintre FCSB și FC Botoșani va avea loc de la ora 21:30, duelul fiind în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.