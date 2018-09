Nicolae Dică nemulțumit cu punctul din derby: „Le voi spune în vestiar ce m-a deranjat!”

Nicolae Dică a declarat că nu este mulțumit cu punctul obținut de elevii săi în remiza din derby-ul susinut în Gruia cu CFR Cluj, scor 1-1.

Tehnicianul s-a ferit să-și critice public jucătorii în urma evoluției sub așteptări pe care aceștia au avvut-o la Cluj și a spus că le va transmite în vestiar ce l-a deranjat.

„Din păcate nu am reuşit să câştigăm jocul. Am avut o ocazie mare la 1-0. Am intrat în avantaj la pauză. A venit acea lovitură liberă de la 35 de metri. Nu pot înţelege cum putea lua asemenea goluri. Nu se concentrează. Vom continua să lucrăm la asta la antrenament. Noi nu facem marcaj om la om, facem în zonă. Nu vreau să spun cine a greşit. Le voi spune în vestiar. Am făcut o primă repriză bună. Pe finalul jocului, am avut câteva oportunităţi. Coman mi-a cerut schimbarea. Mi-a spus că nu mai poate juca mai mult de 15 minute. Când l-am schimbat, mi-a zis că nu mai poate. Ştiam că vine după după două jocuri. A dat totul. Trebuie să luăm meci cu meci. Avem multe ocazii şi ar trebui să marcăm mai multe goluri, chiar dacă avem 19 goluri marcate în 8 etape. 3-4 echipe se vor detaşa, după ce se vor scurge etapele. CFR Cluj are o echipă foarte bună, jucători de gabarit”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

Partida din cadrul rundei a VIII-a a Ligii I programată aseară în Gruia s-a terminat cu 1-1, scor înregistrat și în precedentele patru confruntări directe dintre cele două formații. De asemenea, a fost cea de-a șasea remiză consecutivă dintre cele dpiă rivale.

În urma rezultatului, FCSB și-a păstrat fotoliul de lider în Liga I, roș-albaștrii având două lungimi în fața CFR-ului și un punct în fața grupului de trei echipe format din Astra Giurgiu, Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Gaz Metan Mediaș.