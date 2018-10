Nicolae Guță, după ce Beyonce de România a rămas fără silicoane: ”Am o piatră grea pe inimă, din vina ta!”

Nicolae Guță, răvășit după ce Beyonce de România a rămas fără silicoane! Beyonce de Româniaa fost la un pas de moarte zilele trecute, atunci când a ajuns de urgenţă la spital, fiind foarte aproape de a face… septicemie. Medicul care s-a ocupat de cazul ei a decis de urgenţă să îi taie sânii.

Blondina a fost la un pas de moarte și a trecut prin clipe de coșmar, singura persoană care i-a fost aproape în tot acest timp a fost mama ei.

Nicolae Guță, în tot acest timp, nu a făcut nimic altceva decât să-și promoveze propria muzică pe rețelele de socializare. Una dintre melodiile pe care le-a distribuit are versuri extrem de triste, dar nu este foarte sigur dacă ele fac referire la Beyonce de România.

Nicolae Guță, după ce Beyonce de România a rămas fără silicoane: ”Am inima tăciune!”

„Nici nu mor, nici nu trăiesc. Sunt blestemat să te iubesc Azi trăiesc ca să nu mor și mă topesc de al tău dor. Am o piatră grea pe inimă, din vina ta. Ca o piatră de moară, mă pune jos și mă doboară. Am inima tăciune, nu am durerea cui o spune” sunt doar câteva dintre versurile triste ale lui Nicolae Guță.

