Nicolae Mitea se confruntă cu probleme: ”Am la dispoziție 30 de zile să-mi caut ceva unde să locuiesc”

Vremea succesului pe plan profesional și al iubitelor celebre a apus pentru Nicolae Mitea. Ajuns la 36 de ani, fostul fotbalist retras în 2017, trece acum prin momente mai puțin plăcute. Acesta a dezvăluit că și-a vândut vila în care investise 400.000 de euro și că acum este în căutarea unei noi locuințe.

”Am vândut vila din Fundeni. M-am cam chinuit doi-trei ani, ce-i drept. Băgasem vreo 400.000 de euro în ea, nu o puteam da așa ușor. Acum sunt prins cu foarte multă treabă, cu actele, trebuie să-mi cumpăr și altceva. Am la dispoziție 30 de zile să-mi caut ceva unde să locuiesc. Vreau o casă ca să supraviețuiesc, nu una de fițe, nu mai sunt la vremea să am figuri. Acum trăim alte vremuri”, a declarat Nicolae Mitea, pentru playsport.ro.

A fost considerat a fi un jucător cu un potențial enorm, Mitea a jucat ultima în 2014, la Chiajna. De-a lungul carierei, Mitea a fost legitimat la Dinamo, Ajax, Ionikos Nikea, Petrolul și Chiajna. La vârsta de 18 ani a fost transferat de Ajax.

Ce face Mitea în prezent

După ce presa mondenă a scris materiale întregi despre relațiile fostului fotbalist cu Raluca de la Bambi, iar apoi cu Andreea Tonciu, Mitea s-a căsătorit în anul 2017 cu Irina și este tatăl unei fetițe superbe, Ariana Nicolle. ”Seamănă cu tati, dar și din mami are ceva”, spune Mitea despre fetiţa sa.

În prezent, Nicolae Mitea nu are un job stabil. I s-a propus să înceapă o carieră ca și antrenor, dar pe moment a refuzat, întrucât principla sa preocupare din ultimii ani a fost vânzarea imobilului în care locuia.

