Nicoleta Dragne, ispita de la Insula Iubirii, afectată de decesul unei ființe dragi! „Mă va marca pentru tot restul vieții!”

Nicoleta Dragne a împărtășit cu noi cel mai dureros moment din viața sa, care a marcat-o profund. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a arătat vulnerabilitatea și a povestit care a fost momentul care i-a lăsat răni adânci în suflet. Răni care se vor vindeca cu greu, deoarece Nicoleta a fost martora unui eveniment trist. O știm ca fiind o femeie puternică, sigură pe ea, care a reușit să depășească toate obstacolele care i-au ieșit în cale. Însă cu legile firii nu te poți pune, iar moartea i-a furat Nicoletei Dragne una dintre cele mai dragi ființe. Totul a fost resimțit la un nivel mult mai înalt de vedetă, asta deoarece a văzut cu ochii săi cum verișoara ei se stingea pe zi ce trece.

A devenit cunoscută la Insula Iubirii, ca ispită, emisiune care a propulsat-o în showbiz-ul românesc și a devenit cu repeziciune cunoscută și îndrăgită. Mai târziu, a făcut parte din show-ul Bravo ai stil, iar participarea la emisiune i-a lărgit orizonturile. Astăzi, Nicoleta Dragne are propria afacere, dar este și mamă cu normă întreagă. Deși de cele mai multe ori dă senzația că este o femeie pe care nu o poate doborî nimic, a trăit o adevărată dramă.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri emoționante și deopotrivă marcante despre pierderea unei persoane extrem de dragi. Este vorba despre verișoara Nicoletei Dragne, care a plecat prea devreme în lumea celor drepți. A fost răpusă de o boala nemiloasă, iar vedeta a fost martora momentelor care au dus, într-un final nefericit, la trecerea în neființă a celei care i-a fost ca o soră. Conexiunea dintre cele două a fost una extrem de puternică, însă s-a rupt în mod tragic. Deși a trecut un an de când s-a întâmplat evenimentul nefericit, Nicoleta nu a depășit încă momentul și nici nu crede că va reuși să îl depășească prea curând.

Nicoleta Dragne, marcată de decesul verișoarei

A trecut un an de când și-a pierdut verișoara, cu care avea o conexiune aparte, însă nici acum nu a putut să depășească acele clipe înfiorătoare. Nicoleta Dragne mărturisește că și astăzi este marcată de tragicul eveniment. Asta pentru că întreaga experiență a fost una diferită față de tot ceea ce văzuse până în acel moment. Vedeta și verișoara ei au avut o legătură deosebită, frântă de o boală necruțătoare.

„Momentul de cumpănă care m-a marcat și pe care l-am depășit cu greu este unul extrem de dureros pentru mine. Nu cred că îl voi depăși vreodată. Este vorba despre decesul verișoarei mele, cu care eu am avut o super-conexiune, pe care nu pot să o descriu. A fost genul acela de conexiune în care dacă pe ea o durea ceva, simțeam și eu, mă durea și pe mine în același loc.

La modul acela a fost conexiunea dintre noi. Nu este un lucru pe care l-am depășit, pentru că m-a marcat. Cu siguranță mă va marca pentru tot restul vieții mele, pentru că de data aceasta am văzut moartea altfel decât am văzut-o până acum. Am văzut-o cum se stingea pe zi ce trece în fața mea și e foarte diferit. Foarte diferit față de ce văzusem până în acel punct”, a declarat Nicoleta Dragne pentru CANCAN.RO.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, lecție importantă de viață

Clipele marcante prin care au trecut au lăsat în urmă multă durere, dar și o lecție de viață importantă. Acum, vedeta înțelege altfel sensul celebrei expresii „trăiește fiecare clipă ca și cum ar fi ultima”. Asta pentru că a văzut cât de fragil poate fi firul vieții, cât de ușor se poate rupe, indiferent de statutul social, vârstă sau potență financiară.

„M-a marcat, dar mi-a dat și o lecție. Știam și până în acel moment, dar de atunci mi-am dat seama cu adevărat de faptul că viața trebuie trăită și prețuită în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima. Înainte nu dădeam prea mare importanță acestei vorbe: „trăiește fiecare clipă ca și cum ar fi ultima”. Dar tot evenimentul cu verișoara mea mi-a dovedit că vorba aceasta este 100% adevărată. Și chiar așa și trebuie trăită viața. Pentru că se întâmplă lucrurile într-un anumit fel și nu contează dacă ai bani, dacă ești tânăr sau bătrân, ți se poate întâmpla o chestie de asta și anulează tot ce ești și tot ce ai făcut”, a mai spus fosta ispită de la Insula Iubirii.

