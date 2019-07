Nicole Cherry are planuri mari de viitor: “Mă văd mireasă”

Nicole Cherry este foarte fericită alături de Florin, băiatul cu care artista are o relație de un an de zile. Cei doi s-au mutat împreună de ceva timp și au planuri serioase de viitor.

Chiar dacă gurile rele nu prea au crezut în relația celor doi, frumoasa aristă a demonstrat tuturor contrariul. Ori de câte ori vorbește despre cel care i-a furat inima, Nicole Cherry radiază de-a dreptul.

„A fost simplu și natural. Nu simt lipsa părinților pentru că mă văd mereu cu ei. Am și permis, ajung de colo-colo foarte repede. E foarte ok! (…) Mama e o bucătăreasă foarte bună și ne mai trimite mâncare. Și am moștenit talentul ăsta de la ea. Îmi spune toată lumea asta! (…)

Ne-am acomodat foarte repede unul cu altul, nu pot să zic că au fost așa, conflicte, nu am avut și sper să ne ținem departe de ele. E foarte natural și se simte de parcă am fi de foarte mult timp împreună. Eu cred că da, că este sufletul meu pereche, dar îmi place să fiu rezervată când vine vorba de lucruri personale…îmi place să țin mai mult pentru mine, dar presa e curioasă. (…)” , a declarat Nicole Cherry pentru viva.ro

Nicole Cherry, experiențe neplăcute cu bărbații

Îninate însă de a-l cunoaște pe iubitul ei, Nicole Cherry a avut parte și de experiențe neplăcute la capitolul ”bărbați”.

“Asta e o concepţie pe care nu o s-o schimb şi o să o transmit şi fiului sau fiicei mele. O să spun: Mama, dacă baiatul vine, băiatul plăteşte. Dacă tu eşti băiatul, tu plăteşti. Aşa e frumos. Nu am mai ieşit după. Nu am mai putut. Mi se pare că băiatul trebuie să fie bărbat. Mi s-au luat banii şi pe o apă plată. Mi se pare strigător la cer”, a declarat Nicole Cherry în cadrul unei emisiuni TV.