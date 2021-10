Nicoleta Dragne de la „Bravo, ai stil!” şi tatăl copilului ei s-au împăcat. Bărbatul are o fetiţă şi cu Mădălinei Pamfile

Nicoleta Dragne şi tatăl băieţelului său s-au împăcat. Noua concurentă de la „Bravo, ai stil!” şi Bruno Vlad au reuşit să lase neînţelegerile în trecut, iar acum sunt din nou fericiţi împreună. Blondina a vorbit în cadrul unui interviu recent despre perioada în care au stat despărţiţi, dar şi despre Mădălina Pamfile, fosta soţie a actualui său partener.

În urmă cu câteva luni, Nicoleta Dragne anunţa într-o emisiune TV faptul că ea şi tatăl copilului său s-au despărţit. Nefericitul moment s-a petrecut chiar la scurt timp după ce blondina l-a născut pe micuţul Vladimir. Concurenta de la „Bravo, ai stil!” a declarat la acea vreme că nu s-au mai înţeles, iar mai tot timpul aveau opinii diferite.

„O perioadă am fost despărțiți. (…) Nu sunt genul care să țină secrete. După ce am născut, nu ne-am mai înțeles. Am avut o depresie și mna, nu ne mai înțelegeam. Aveam mereu opinii diferite”, a declarat Nicoleta Dragne de la Bravo, ai stil! potrivit wowbiz.ro.

Destinul însă a fost de partea lor, iar recent a avut loc o împăcare între aceştia. În cadrul unui interviu recent, blondina a vorbit şi despre fosta parteneră a iubitului său, Mădălina Pamfile.

CITEŞTE ŞI: CINE ESTE NICOLETA DRAGNE, NOUA CONCURENTĂ DE LA „BRAVO, AI STIL! CELEBRITIES”. A DEVENIT CUNOSCUTĂ LA „INSULA IUBIRII”

„L-am cunoscut la 3 ani de la divorțul de Mădălina Pamfile”

Nicoleta Dragne a explicat faptul că nu o cunoaște pe colega sa de emisiune în afara competiţiei și că nu crede că între el ar putea exista tensiuni din cauza trecutului. Mai mult, blondina a dezvăluit că l-ar fi cunoscut pe Bruno Vlad după ce el îşi încheiase socotelile în fosta relaţie.

„Da, este fostul soț al Mădălinei. Eu nu o cunosc pe ea în afara emisiunii. Nu mi-am dat seama dacă e vreo tensiune între noi. Nu văd de ce ar fi o tensiune. Ei au fost căsătoriți acum mulți ani. Nu e ca și cum eu am intervenit în relația lor.

L-am cunoscut la 3 ani de la divorț. Să zici că rămâne chestia aia românească, să aibă boală pe viitoarea? Eu am avut foști iubiți, dar nu m-a interesat niciodată femeile cu care ei au fost după mine”, a mai transmis ea.

Sursă foto: Arhivă Cancan