Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, este din nou singură. Ce relație are aceasta cu tatăl copilului ei?

Nicoleta Dragne s-a despărțit din nou de tatăl copilului ei. Fosta ispită de la Insula Iubirii a spus în ce relații a rămas cu Bruno Vlad.

Bruno Vlad și Nicoleta Dragne s-au cunoscut în cadrul emisiunii Insula Iubirii, acolo unde prima dată au fost prieteni. La scurt timp, cei doi au format un cuplu care a durat mai bine de doi ani. Din rodul iubirii lor a rezultat și un copil, pe nume Vladimir.

În cadrul unei emisiuni TV, Nicoleta a declarat că ea și cu Bruno au ajuns la o nouă despărțite. Cei doi au mai fost despărțiți și în vara anului 2021. Nicoleta spunea pe atunci că motivul pentru care au decis să se separe a fost că nu mai reușeau să se înțeleagă după nașterea băiețelului. Totuși, cei doi au mai dat o șansă relației în toamnă, dar se pare că și aceea a fost sortită eșecului

Nicoleta Dragne și Bruno Vlad au o relație de prietenie acum

În emisiunea de pe Antena Stars, fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că se focusează pe cel mic. Aceasta a mai precizat și că păstrează o relație de prietenie cu fostul partener, pentru binele copilului lor.

Cu toate că au ajuns la cea de-a doua separare, Nicoleta nu exclude posibilitatea unei noi împăcări pe viitor. Chiar dacă în aceste momente nu se pune problema de revenire la o relație de cuplu.

”Noi suntem în relații foarte bune. Așa am fost din totdeauna. De când am hotărât să ne despărțim am spus că vom păstra o relație frumoasă de prietenie pentru că trebuie, avem un copil împreună și e normal. (…) Părinți prieteni, cam acolo se rezumă treaba. Eu spun cum stau lucrurile acum. Vorba aia ”să nu spui niciodată, niciodată”, a declarat Nicoleta Dragne la Antena Stars.

Fosta ispită își dorește încă un copil

Nicoleta Dragne a precizat că își dorește și un al doilea copil, însă deocamdată problemele de sănătate și faptul că nu are un partener reprezintă un impediment major.