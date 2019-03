Nicoleta Guță a vorbit despre motivele care au dus la ruptura dintre ea și Ionică Bangala: ”Era și problema banilor…”

La câteva luni de la despărțire, Nicoleta Guță a vorbit despre motivele care au dus la ruptura dintre ea și Ionică Bangala.

Nicoleta s-a măritat în secret cu Ionică, bărbatul pe care-l cunoscuse de doar patru luni prin intermediul fiului ei, amândoi fiind dealeri auto second hand. Vestea au împărtăşit-o fanilor virtuali cărora le-au şi arătat cât sunt de îndrăgostiţi. Însă în urmă cu câteva luni, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI: NICOLETA GUȚĂ A AJUNS DE NERECUNOSCUT: ”ZICI CĂ EȘTI CEA MAI MARE…”)

Iar curioșii au vrut să știe care au fost motivele care au dus la ruptura dintre Nicoleta Guță și Ionică Bangala. Ei bine, artista a mărturisit de ce atât ea cât și bărbatul din viața ei au hotărât să se despartă.

„Ionică, celebrul Ionică. Am avut discuţii, nepotrivirea asta de caracter, s-au adunat şi am hotărât de comun acord să punem punct, fără ceartă, fără discuţii, fără incidente. L-am iubit pe Ionică pentru că a fost un om bun. Când eu am avut nevoie de sprijin, el a ştiut să îmi ofere nişte lucruri şi o protecţie de care eu aveam nevoie. Aproape doi ani am fost împreună. Eu în sinea mea ştiam… Eu sunt ţigancă, el e român. Unele chestii nu bat una cu alta. Aşa sunt, asta sunt, aşa mă cheamă. S-a pus problema de comportament, că nu a existat iubire. Era şi problema banilor. El câştiga mai mult ca mine.

Trebuia să ne căsătorim. Noi nu am fost niciodată căsătoriţi, nici nu s-a pus în discuţie. Familia lui m-a primit bine. Eu centram eu dădeam cu capul. Eu făceam cumpărături, tot ce înseamnă bani. El punea banii la ciorap. Acum da, sunt singură. Nu că nu am găsit, nici nu aş putea să caut pe cineva. Deocamdată îmi este bine aşa. Trebuie să fie sincer, să mă iubească aşa cum sunt eu cu toate defectele mele, cu tot ceea ce eu impun. Sunt o persoană dificilă că impun nişte chestii. Nu îmi place să doarmă mult, Ionică dormea mult, trebuie să fie un bărbat responsabil”, a spus Nicoleta Guţă la ”Acces Direct”.

A fost măritată la vârsta de 12 ani cu un bărbat mai mare cu opt ani

Fiica regelui manelelor a trăit, însă, un coşmar pe vremea când era doar un copil. Nicoleta Guță a fost măritată de părinţi la vârsta de 12 ani cu un bărbat mai mare cu opt ani. Chiar în noaptea nunţii, soţul ei, Andrei, a umilit-o şi a bătut-o.

”Eu am fost cu el de la o vârstă foarte fragedă, de la 12 ani. De atunci și până acum n-am fost deloc fericită. Era un om foarte gelos, excesiv de gelos și cu o mentalitate foarte scăzută. Da, astea sunt imagini de la nunta mea și chiar nu vreau să le privesc deloc pentru că am avut cea mai urâtă nuntă. Nu înțelegeam prea bine ce se întâmplă. El a fost și agresiv. M-a bătut în noaptea nunții, a făcut un scandal foarte urât, mi-a dat o palmă, a înjurat-o și pe mama și mai multe. Eu primisem un buchet de flori de la cineva, afară, și m-a sărutat amical”, ne-a declarat Nicleta Guță.

În cei 18 ani de căsnicie, Nicoleta nu a fost deloc fericită chiar a devenit și mamă a doi copii. La un moment dat, artista a decis să plece de acasă, să lase totul în urmă şi să-şi construiască altă viaţă, departe de cel cu care se măritase. Decizia ei însă a declanşat un scandal monstru. (VEZI ȘI: CÂT DE PROVOCATOR S-A POZAT NICOLETA GUȚĂ DUPĂ CE A SLĂBIT 50 DE KILOGRAME!)

”De câte ori apar în Petroșani parcă totul o ia razna. Ceartă, scandal, înjurături, vorbe urâte. Din partea fostului soț. Nu mă lasă să văd copiii. Mă văd cu cel mare pe ascuns. Îl sun sau ne întâlnim în oraș și atât. Nu se poate. Omul cu care am fost nu vrea să înțeleagă că totul s-a terminat”, ne-a mai mărturisit cântăreața.

Nicoleta a fost bătută de prorpiul tată, Nicolae Guţă, pentru că nu l-ar fi ascultat atunci când a îndemnat-o să rămână alături de soţul ei. Şi când ajungea la Petroşani să-şi vada copiii, fostul soţ o agresa.

”De când am luat bătaie eu n-am mai vorbit cu el. I-am trimis de ziua lui un mesaj foarte scurt şi el mi-a trimis înapoi înjurături şi vorbe foarte urâte. Fostul meu soţ m-a lovit, sunt şi vânătă, se mai vede puţin”, ne-a mai spus Nicoleta.

Odată cu trecerea anilor, lucrurile au revenit la normal între Nicoleta şi tatăl ei.