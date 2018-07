Nicoleta Luciu, câștigătoarea primei ediții ”Poftiți la Nea Mărin”

Nicoleta Luciu, cea care a muncit cel mai mult în prima ediție a show-ului ”Poftiți la Nea Mărin” și care nu s-a dat înapoi de la niciunele dintre sarcinile date de Nea Mărin, este și cea care a câștigat premiul de 2.000 de euro. Nicoleta mărturisește că ea a resimțit o presiune destul de mare în momentul în care a realizat ce înseamnă administrarea unui restaurant și ce implică asta, miza fiind să mențină localul profitabil.

„Dintre toți, unul a muncit mai mult. Și eu sunt impresionat de câtă seriozitate a dat dovadă. A tot cărat comenzile pe scările alea, a făcut drumul de 100 și ceva de ori, iar eu dacă am spus că dau 2.000 de euro, acești bani îi dau Nicoletei Luciu”, a spus Nea Mărin.

Nicoleta a mărturisit că are deja planuri cu banii câștigați la Nea Mărin: ”Vreau să le fac o surpriză copiilor și să-i duc la Disneyland. Cred că vor fi foarte bucuroși”.

Ea le-a mulțumit colegilor de echipă și a recunoscut că, deși știa cât de mult a muncit și își dorea premiul, a avut emoții la final. ”Eu știam că am muncit foarte mult, dar, pe de altă parte, nu prea știam ce au făcut ceilalți, nu știam foarte bine ce i-a pus Nea Mărin pe ei să facă”, mai spune Nicoleta, iar colegii ei, Iuliana, Vasilică și Jean au fost de acord că ea a a fost cea mai muncitoare.

”Are patru copii, cred și eu că are antrenament și că a muncit cel mai mult. Bravo ei!”, a felicitat-o Jean de la Craiova.